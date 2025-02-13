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Maganda kurbanı Pera bebek öldüğüyle kaldı! Katillerine ilk duruşmada tahliye
Giriş Tarihi: 13.02.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
07:12
Maganda kurbanı Pera bebek öldüğüyle kaldı! Katillerine ilk duruşmada tahliye
Aydın'da, 1 Temmuz 2024'te oturdukları dubleks evde annesiyle oyun oynarken yoldan geçen düğün konvoyundaki magandaların ateşlediği silahtan çıkan kurşunla ölen 11 aylık Pera bebeğin ölümüyle ilgili savcılık 9 sanıktan 5'ine ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet istemişti. Ancak ilk duruşmada tutuklu 3 sanık da serbest kaldı.