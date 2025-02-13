Maganda kurbanı Pera bebek öldüğüyle kaldı! Katillerine ilk duruşmada tahliye

PERA BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ DAKİKALARDA DÜĞÜN KONVOYUNDAN ATEŞ EDİLMİŞ



SABAH'ın ulaştığı İddianamede, olayla ilgili tutanak da yer aldı. Tutanağa göre 1 Temmuz 2024'te saat 13:48 sıralarında silah seslerinin geldiği ve silah sıkılan dakikalar ile Pera bebeğe yorgun merminin isabet ettiği zamanın birebir aynı olduğunu vurgulandı.



