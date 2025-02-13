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Haberler Yaşam Maganda kurbanı Pera bebek öldüğüyle kaldı! Katillerine ilk duruşmada tahliye
Giriş Tarihi: 13.02.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 07:12

Maganda kurbanı Pera bebek öldüğüyle kaldı! Katillerine ilk duruşmada tahliye

Aydın'da, 1 Temmuz 2024'te oturdukları dubleks evde annesiyle oyun oynarken yoldan geçen düğün konvoyundaki magandaların ateşlediği silahtan çıkan kurşunla ölen 11 aylık Pera bebeğin ölümüyle ilgili savcılık 9 sanıktan 5'ine ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet istemişti. Ancak ilk duruşmada tutuklu 3 sanık da serbest kaldı.

Ceyhan TORLAK
Maganda kurbanı Pera bebek öldüğüyle kaldı! Katillerine ilk duruşmada tahliye

Aydın'da, 1 Temmuz 2024'te dubleks evde annesiyle oyun oynarken yoldan geçen düğün konvoyundaki magandaların ateşlediği silahtan çıkan kurşunun çatıdan girmesi sonucu ölen 11 aylık Pera bebeğin ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede sanıklar Mazlum Güney (26), Muhammet Bozkurt (26), Özgür Çelikyürek (31), Serkan Sordabak (26) ve Ersin Budak'ın (33) "çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

Maganda kurbanı Pera bebek öldüğüyle kaldı! Katillerine ilk duruşmada tahliye

5 sanık için ayrıca "kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapis istendi.

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Maganda kurbanı Pera bebek öldüğüyle kaldı! Katillerine ilk duruşmada tahliye

Ayrıca diğer sanıklar Sedat Budak (23), Mehmet Tahir Güney (60), Doğan Güney (28), Cever Güney'in (75) "suç delillerini yok etme gizleme" suçundan ayrı ayrı 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.

Maganda kurbanı Pera bebek öldüğüyle kaldı! Katillerine ilk duruşmada tahliye

PERA BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ DAKİKALARDA DÜĞÜN KONVOYUNDAN ATEŞ EDİLMİŞ

SABAH'ın ulaştığı İddianamede, olayla ilgili tutanak da yer aldı. Tutanağa göre 1 Temmuz 2024'te saat 13:48 sıralarında silah seslerinin geldiği ve silah sıkılan dakikalar ile Pera bebeğe yorgun merminin isabet ettiği zamanın birebir aynı olduğunu vurgulandı.

Maganda kurbanı Pera bebek öldüğüyle kaldı! Katillerine ilk duruşmada tahliye

Sanık Doğan Güney'in Pera bebeğin öldüğünü duymasının ardından düğün görüntülerini sildirdiği ortaya çıktı. Polisin çalışmasıyla geri getirilen görüntüler incelendiğinde, Ersin Budak'ın konvoyun durması üzerine gelin arabası önünde durduğu ve sağ elinin tetikte olduğu görüldü.

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