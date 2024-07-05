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Maganda kurbanı Pera’nın ölümünde kahreden detay! Acılı dedesi anlattı…
Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
11:31
Maganda kurbanı Pera’nın ölümünde kahreden detay! Acılı dedesi anlattı…
Yürekleri yakan olay Aydın'da yaşandı. Düğün konvoyundaki magandanın ateşlediği silahtan çıkan kurşun çatıdan içeri girerek 11 aylık Pera bebeğe isabet etti. Talihsiz yavru annesinin gözleri önünde yaşamını yitirdi. SABAH'a konuşan acılı dede çiftçi Kerim Palabıyık, "12 Temmuz'da torunumun doğum gününü kutlamaya hazırlanıyorduk. Doğum gününü beklerken cenazesini kaldırdık. Pera kör kurşunun hedefi oldu. Acımızı tarif etmeye kelimeler yetmez. Bireysel silahlanma yasaklansın, başka Pera'lar ölmesin" dedi...