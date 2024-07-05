Maganda kurbanı Pera’nın ölümünde kahreden detay! Acılı dedesi anlattı…

ACILI DEDE SABAH'A KONUŞTU

Pera bebeğin dedesi çiftçi Kerim Palabıyık, SABAH'a konuştu. Acılı dede Palabıyık, "Ciğerlerimiz yanıyor. Bireysel silahlanmaya hayır. Yüreğimiz dağlandı. Oğlum ve gelinimi ilaçlarla uyutuyoruz. İçimiz parçalanıyor. Masum bir bebek. Henüz 11 aylık.