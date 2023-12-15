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Haberler Yaşam Mağaradan çıkan görenleri şaşkına çevirdi! 7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında: İşte o görüntüler
Giriş Tarihi: 15.12.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 11:39

Mağaradan çıkan görenleri şaşkına çevirdi! 7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında: İşte o görüntüler

Brezilya'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir mağarada tam 7 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığında yılan bulundu. Yılanı bulan vatandaşlar, saldırmasın diye zincirle bağladılar. İşte sosyal medyada viral olan o görüntüler...

Mağaradan çıkan görenleri şaşkına çevirdi! 7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında: İşte o görüntüler

Brezilya'da kaydedilen bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Mağaradan çıkan görenleri şaşkına çevirdi! 7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında: İşte o görüntüler

Ülkede bir mağarada 7 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığında yılan bulundu.

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Mağaradan çıkan görenleri şaşkına çevirdi! 7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında: İşte o görüntüler

Yılanı bulan vatandaşlar, saldırmasın diye zincirle bağladılar.

Mağaradan çıkan görenleri şaşkına çevirdi! 7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında: İşte o görüntüler

Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve milyonlarca kez izlendi.

Mağaradan çıkan görenleri şaşkına çevirdi! 7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında: İşte o görüntüler

İşte o görüntüler:

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