Haberler Yaşam Mağaradan çıkan görenleri şaşkına çevirdi! 7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında: İşte o görüntüler

Giriş Tarihi: 15.12.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 11:39

Mağaradan çıkan görenleri şaşkına çevirdi! 7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında: İşte o görüntüler

Brezilya'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir mağarada tam 7 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığında yılan bulundu. Yılanı bulan vatandaşlar, saldırmasın diye zincirle bağladılar. İşte sosyal medyada viral olan o görüntüler...