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Mağaradan çıkan görenleri şaşkına çevirdi! 7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında: İşte o görüntüler
Giriş Tarihi: 15.12.2023 10:44
Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
11:39
Mağaradan çıkan görenleri şaşkına çevirdi! 7 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında: İşte o görüntüler
Brezilya'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir mağarada tam 7 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığında yılan bulundu. Yılanı bulan vatandaşlar, saldırmasın diye zincirle bağladılar. İşte sosyal medyada viral olan o görüntüler...