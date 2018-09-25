Mağaraydı eve dönüştü

ABD'de bulunan Beckham Creek Mağarası, geçirdiği çarpıcı restorasyon sonucu ev olarak kullanılmaya başladı. 1800'lü yıllardan beri aktif olarak kullanıldığı düşünülen Beckham Creek Mağarası 2.75 milyon dolara satışa çıkarıldı. 1983 yılına kadar değişmeden kalan mağara, bu tarihte John Hay isimli bir iş adamı tarafından 146 bin dolar karşılığında satın alındı. Hay, Soğuk Savaş sırasında bu mağarayı sığınak olarak kullanabileceğine inanıyordu. Zengin iş adamı 4 yıllık çaba ve 2 milyon dolarlık bütçeyle mağarayı lüks bir sığınağa çevirdi. Mağaranın ağzı güvenlik için beton duvarlarla kaplandı. Ayrıca tehlike anında mağaradaki açık alanlar beton bloklarla kapatılabiliyordu.