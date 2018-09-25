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ydı eve dönüştü

Giriş Tarihi: 25.09.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 17:31
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ydı eve dönüştü
Mağaraydı eve dönüştü

ABD'de bulunan Beckham Creek sı, geçirdiği çarpıcı restorasyon sonucu ev olarak kullanılmaya başladı.

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ydı eve dönüştü
Mağaraydı eve dönüştü

1800'lü yıllardan beri aktif olarak kullanıldığı düşünülen Beckham Creek sı 2.75 milyon dolara satışa çıkarıldı.

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ydı eve dönüştü
Mağaraydı eve dönüştü

1983 yılına kadar değişmeden kalan , bu tarihte John Hay isimli bir iş adamı tarafından 146 bin dolar karşılığında satın alındı.

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ydı eve dönüştü
Mağaraydı eve dönüştü

Hay, Soğuk Savaş sırasında bu yı sığınak olarak kullanabileceğine inanıyordu.

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ydı eve dönüştü
Mağaraydı eve dönüştü

Zengin iş adamı 4 yıllık çaba ve 2 milyon dolarlık bütçeyle bir sığınağa çevirdi.

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ydı eve dönüştü
Mağaraydı eve dönüştü

nın ağzı güvenlik için beton duvarlarla kaplandı.

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ydı eve dönüştü
Mağaraydı eve dönüştü

Ayrıca tehlike anında daki açık alanlar beton bloklarla kapatılabiliyordu.

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