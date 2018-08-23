Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü
Yurdum insanı her geçen gün mizah seviyesine çağ atlatıyor. Bu kez de bir vatandaş mağaza bilgisayarına yazdıklarıyla herkesi güldürdü. İşte Hepsi Türkiye'de yaşanmış birbirinden komik anlar
Giriş Tarihi: 23.08.2018 18:26 Güncelleme Tarihi: 23.08.2018 18:27
Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü
Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü
Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü
Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü
Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü
Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü
Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü