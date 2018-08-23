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Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü

Yurdum insanı her geçen gün seviyesine çağ atlatıyor. Bu kez de bir vatandaş mağaza bilgisayarına yazdıklarıyla herkesi güldürdü. İşte Hepsi 'de yaşanmış birbirinden anlar

Giriş Tarihi: 23.08.2018 18:26 Güncelleme Tarihi: 23.08.2018 18:27
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Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü
Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü

Yurdum insanı yine yaptı yapacağını...

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Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü
Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü

İşte birbirinden anlar

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Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü
Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü
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Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü
Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü
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Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü
Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü
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Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü
Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü
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Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü
Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü
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