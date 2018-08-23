Mağazadaki bilgisayara yazdığı şey herkesi güldürdü

Yurdum insanı her geçen gün mizah seviyesine çağ atlatıyor. Bu kez de bir vatandaş mağaza bilgisayarına yazdıklarıyla herkesi güldürdü. İşte Hepsi Türkiye'de yaşanmış birbirinden komik anlar