Magazin gündeminden başlıklar

Barıştıktan sonra ilk kez görüntülendiler

Azra Akın ile Kıvanç Tatlıtuğ'un barış yemeği tatsız bitti. Sevgilisine kırmızı gül alan oyuncu, çiçekçiye para ödemeyi unuttu. Satıcının bağırışlarıyla Akın'ın yüzü asıldı.

TRAFİĞİ KAPAMA TEPKİSİ

Yılan hikayesine dönen ilişkilerinde üçüncü kez barışma kararı alan Azra Akın ile Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam Ortaköy'deydi. Yaklaşık 2 aylık ayrılığın ardından gelen barışı kutlamaya giden çiftin gecesi tatsız bitti. Takvim'in haberine göre; gazeteci ordusuna poz veren Azra Akın ile Kıvanç Tatlıtuğ, önce trafikte mağdur olan vatandaşların sert tepkisine maruz kaldı.

EVLİLİĞE YORUM YOK

Olayın ardından bu kez çiçek krizi çıktı. Sevgilisine jest yapmak için kırmızı gül alan Kıvanç Tatlıtuğ, çiçekçiye parasını vermeyi unuttu. Bunun üzerine seyyar satıcı, yakışıklı oyuncunun arkasından bağırdı. Kıvanç Tatlıtuğ, mahçup olurken yaşananlardan dolayı Azra Akın'ın yüzü asıldı. Ünlü çift, evlilik iddialarıyla ilgili ise yorum yapmak istemedi.

ARABULUCU BELÇİM

Azra Akın ile Kıvanç Tatlıtuğ'u Yılmaz Erdoğan ile eşi Belçim Bilgin'in barıştırdığı söyleniyor.