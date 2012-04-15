Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Magazin gündeminden başlıklar
Giriş Tarihi: 15.04.2012 01:54 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 18:09

Magazin gündeminden başlıklar

Magazin gündeminden başlıklar

Barıştıktan sonra ilk kez görüntülendiler

Azra Akın ile Kıvanç Tatlıtuğ'un barış yemeği tatsız bitti. Sevgilisine kırmızı gül alan oyuncu, çiçekçiye para ödemeyi unuttu. Satıcının bağırışlarıyla Akın'ın yüzü asıldı.

TRAFİĞİ KAPAMA TEPKİSİ
Yılan hikayesine dönen ilişkilerinde üçüncü kez barışma kararı alan Azra Akın ile Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam Ortaköy'deydi. Yaklaşık 2 aylık ayrılığın ardından gelen barışı kutlamaya giden çiftin gecesi tatsız bitti. Takvim'in haberine göre; gazeteci ordusuna poz veren Azra Akın ile Kıvanç Tatlıtuğ, önce trafikte mağdur olan vatandaşların sert tepkisine maruz kaldı.

EVLİLİĞE YORUM YOK
Olayın ardından bu kez çiçek krizi çıktı. Sevgilisine jest yapmak için kırmızı gül alan Kıvanç Tatlıtuğ, çiçekçiye parasını vermeyi unuttu. Bunun üzerine seyyar satıcı, yakışıklı oyuncunun arkasından bağırdı. Kıvanç Tatlıtuğ, mahçup olurken yaşananlardan dolayı Azra Akın'ın yüzü asıldı. Ünlü çift, evlilik iddialarıyla ilgili ise yorum yapmak istemedi.

ARABULUCU BELÇİM
Azra Akın ile Kıvanç Tatlıtuğ'u Yılmaz Erdoğan ile eşi Belçim Bilgin'in barıştırdığı söyleniyor.

Magazin gündeminden başlıklar

Nişantaşı'nda pişti gecesi
Tuba Ünsal, Nişantaşı Beymen'de eğlenirken mekana eski eşi Murat Pilevneli, Ayşe Boyner'le geldi. Onları gören Tuba içeri kaçtı. Az sonra mekana bu kez Boyner'in eski sevgilisi Selhan Aloğlu geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Magazin gündeminden başlıklar

El âlem ne derse desin hadi hadiii
Fatih Ürek'in Les Ottomans'taki doğum günü partisine işleri nedeniyle katılamayan Seda Sayan, durumu telafi etti! Sayan, bir arkadaşından aldığı özel uçakla Fatih Ürek'i İtalya'ya götürüp kutlamayı orada yaptı.

Magazin gündeminden başlıklar

Sevgilisi beğendi
Ferhat Göçer, sevgilisi Ömür Gedik ile birlikte önceki akşam Arnavutköy'deki Eftalya Balık'ta objektiflere takıldı. Çıkışta gazeteciler Gedik'e; Göçer'in yeni imajıyla ilgili düşüncelerini sordu. Gedik de; "Ben beğendim, Ferhat'a yakıştı" diye cevap verdi.

Magazin gündeminden başlıklar

Boşanma sonrası ilk kez konuştu

Gülben Ergen, boşanma davası sonuçlandıktan sonra ilk kez konuştu. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Erdoğan'la evliliğini bitiren Gülben Ergen, TRT'deki programının çıkışında "Evlilik kadar boşanmak da kutsal. Çocuklarımız için Mustafa ile görüşeceğiz. Çocuklarımız önemli" dedi.

SON DAKİKA