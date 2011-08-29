Magazin gündeminden başlıklar

Bebek için ev değiştirdiler

Geçtiğimiz yıl İspanya'nın Valencia takımına transfer olan Mehmet Topal, şimdilerde çok heyecanlı günler geçiriyor. Ünlü futbolcu ve 7 aylık hamile olan eşi Selda Topal, 'Mehmethan' adını verecekleri erkek bebekleri doğmadan önce evlerini değiştirdi. Çiftin bu kararını spor kulübü de destekledi.

Feng Shui'ye göre döşediler

Feng Shui felsefesiyle ilgilenen ve bir süre bu konuda eğitim alan Selda Topal, yeni evin mimarisinin de bu felsefeye göre yapılmasından çok memnun oldu. Çift, yeni evlerinde geçtiğimiz hafta ilk kez Nihat ve Pınar Kahveci'yi ağırladı. Topal ailesini yakında Hakan Altun, Esra Erol ve Bülent Serttaş da aileleriyle birlikte ziyaret edecek.