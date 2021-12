Magazin gündeminden başlıklar

Yıldırım nikahtan ilk kareler



Tolga Karel, Azeri manken Günay Musayeva ile evlendi. Dün İzmit’teki bir otelde yapılan törene 20 kişi katıldı.



SON olarak “Yaprak Dökümü” dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle seyirci karşısına çıkan oyuncu Tolga Karel, geçtiğimiz ay Bulgaristan’da düzenlenen Best Model of the World yarışmasında ikinci olan Azerbaycanlı manken Günay Musayeva ile evlendi. İlişkileri henüz çok yeni olmasına rağmen yıldırım hızıyla evlilik kararı alan çift, dün İzmit Seka Park Otel’de düzenlenen sade bir törenle nikâh masasına oturdu. 20 kişinin katıldığı törende gelinin nikâh şahitliğini menajer Selin Boronkay, damadınkini ise yönetmen Ezel Akay yaptı. Çiftin nikâhını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kıydı. Çifti tebrik eden Karaosmanoğlu, evlilik cüzdanını geline verdi. Eylül ayında çok sayıda davetlinin katılacağı bir düğün yapacak olan çift, “Çok mutluyuz. Çocuk sahibi olmayı çok istiyoruz, fakat bunun için biraz zamana ihtiyacımız var” dedi. Nikâh sırasında Tolga Karel’in ayağına basan Günay Musayeva’nın “Biz şimdi karı koca mı olduk?” diye sorması davetlileri güldürdü. (Kelebek)