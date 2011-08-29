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Haberler Yaşam Magazin gündeminden başlıklar
Giriş Tarihi: 29.08.2011 21:53 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 18:16

Magazin gündeminden başlıklar

Magazin gündeminden başlıklar

Kenan'ı 'Aslan' kaptı!

Sürpriz aşk! 49 yaşındaki oyuncu Hatice Aslan, 31 yaşındaki meslektaşı Kenan Ece ile birlikte. Aşıklar, önceki akşam Rumeli Hisarı'nda el ele gezinti yaptı.

Magazin gündeminden başlıklar

Bebek için ev değiştirdiler

Geçtiğimiz yıl İspanya'nın Valencia takımına transfer olan Mehmet Topal, şimdilerde çok heyecanlı günler geçiriyor. Ünlü futbolcu ve 7 aylık hamile olan eşi Selda Topal, 'Mehmethan' adını verecekleri erkek bebekleri doğmadan önce evlerini değiştirdi. Çiftin bu kararını spor kulübü de destekledi.

Feng Shui'ye göre döşediler

Feng Shui felsefesiyle ilgilenen ve bir süre bu konuda eğitim alan Selda Topal, yeni evin mimarisinin de bu felsefeye göre yapılmasından çok memnun oldu. Çift, yeni evlerinde geçtiğimiz hafta ilk kez Nihat ve Pınar Kahveci'yi ağırladı. Topal ailesini yakında Hakan Altun, Esra Erol ve Bülent Serttaş da aileleriyle birlikte ziyaret edecek.

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Magazin gündeminden başlıklar

Artık yöneticiliği bırakmam!

Yıllardır yaptığı sabah programını bu sezon 'Sultan-ı Beyaz' adıyla Beyaz TV'ye taşıyan Seda Sayan, aynı zamanda kanalda danışmanlık ve yöneticilik de yapıyor. Televizyona 20 yıldır emek veren, televizyonu çok iyi bilen bir kişi olarak hangi programın tutup tutmayacağını çok iyi anladığını söyleyen Sayan, arka perdede olmayı çok sevdiğini de belirtiyor: Bundan sonra yöneticilik ağır basacak gibi çünkü tadını aldım

Magazin gündeminden başlıklar

Yıldırım nikahtan ilk kareler

Tolga Karel, Azeri manken Günay Musayeva ile evlendi. Dün İzmit’teki bir otelde yapılan törene 20 kişi katıldı.

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SON olarak “Yaprak Dökümü” dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle seyirci karşısına çıkan oyuncu Tolga Karel, geçtiğimiz ay Bulgaristan’da düzenlenen Best Model of the World yarışmasında ikinci olan Azerbaycanlı manken Günay Musayeva ile evlendi. İlişkileri henüz çok yeni olmasına rağmen yıldırım hızıyla evlilik kararı alan çift, dün İzmit Seka Park Otel’de düzenlenen sade bir törenle nikâh masasına oturdu. 20 kişinin katıldığı törende gelinin nikâh şahitliğini menajer Selin Boronkay, damadınkini ise yönetmen Ezel Akay yaptı. Çiftin nikâhını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kıydı. Çifti tebrik eden Karaosmanoğlu, evlilik cüzdanını geline verdi. Eylül ayında çok sayıda davetlinin katılacağı bir düğün yapacak olan çift, “Çok mutluyuz. Çocuk sahibi olmayı çok istiyoruz, fakat bunun için biraz zamana ihtiyacımız var” dedi. Nikâh sırasında Tolga Karel’in ayağına basan Günay Musayeva’nın “Biz şimdi karı koca mı olduk?” diye sorması davetlileri güldürdü. (Kelebek)

Magazin gündeminden başlıklar

Sinan'dan Hande'ye iade-i düet

Sinan Akçıl-Hande Yener işbirliği devam ediyor! İkili; Akçıl'ın bu yaz yorumcu olarak çıkardığı ilk albümü 'Kalp Sesi'ndeki 'Atma' şarkısına birlikte düet yapmıştı.

'Teşekkürler' dedi

İki ünlü sanatçı şimdi de, Hande Yener'in önümüzdeki günlerde çıkaracağı yeni albümü için düet yaptı. Söz ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan 'Teşekkürler' adlı duygusal şarkıda Sinan Akçıl'a eşlik eden Yener; uzun zamandır ilk kez bir slov şarkıyı 20 kere dinlediğini söyledi. Şarkı; üç yıl süren bir ilişkinin ardından hissedilen duyguları ve yaşananları anlatıyor.

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