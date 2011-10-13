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Giriş Tarihi: 13.10.2011 22:44 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 18:17

Magazin gündeminden başlıklar

Magazin gündeminden başlıklar

Alişan'a dost kazığı

Alişan, Çağla Şikel'e bir yarışma programı sunmayı teklif etti. Dostunu saf dışı bırakan Çağla, şovu eşi Emre Altuğ ile yaptı.

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'YAPMAM' DEDİ AMA...
Askerden dönünce farklı projelere imza atmak isteyen Alişan'ın hevesi kursağında kaldı! Saklambaç'ın haberine göre; ünlü şarkıcı, bir hevesle hazırladığı yarışma formatını o dönem yediği içtiği ayrı gitmeyen Çağla Şikel'e götürdü. Ancak Çağla, "Artık televizyon programı yapmayacağım" diyerek Alişan'ın teklifini reddetti. Sonrası ise ilginçti.

ÇAĞLA ŞİKEL FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN!

HAMİLELİĞİ GİZLEDİ
Dostunun hazırladığı formatı kendininmiş gibi sahiplenip bir kanala sunan Çağla Şikel, diğer sunucu olarak da eşi Emre Altuğ'u belirledi. Ünlü çiftin, yaptıkları şovdan aylık kazançlarının ise 300 bin TL olduğu öğrenildi. Bu arada model, anlaşma yapılırken ikinci bebeğine hamile olduğunu da yetkililerden sakladı.

DARGINLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Bir süredir aralarının bozuk olduğu bilenen Çağla Şikel ile Alişan'ın; ünlü modelin attığı kazık yüzünden darıldığı ortaya çıktı.

Magazin gündeminden başlıklar

Zeynep tanışma turunda

Selçuk Yorgancıoğlu ile flört eden Zeynep Beşerler, sevgilisiyle Akbank Caz Festivali'nin açılış davetine el ele katıldı. Sevgilisi, gece boyunca Zeynep'i sosyete dünyasının önemli isimleriyle tek tek tanıştırdı.

ZEYNEP BEŞERLER FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN!

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Magazin gündeminden başlıklar

Rol arkadaşıyla birlikte değilmiş

İstanbul'un gözde mekanlarından Supper Club'ın işletmecisi Tarkan Ahmet'in başına geçtiği Masquerade adlı mekan, önceki gece verilen bir partiyle kapılarını açtı. Açılışa katılan isimlerden oyuncu İbrahim Çelikkol, 'İffet' dizisinden rol arkadaşı Deniz Çakır ile birlikte olduklarına dair çıkan söylentilerin doğru olmadığını söyledi. Çelikkol, dizideki tecavüz sahnesi içinse, "Ben bir oyuncuyum, sadece bir sahneydi" dedi.

Magazin gündeminden başlıklar

Kardashian çarşafa girdi
Dubai'ye gitti, kara çarşaf giydi. Onu bu halde görenler gözlerine inanamadı, 'Müslüman mı oldu?' diye düşünmeye başladı. Taha Dağlı'nın haberine göre; Dubai'de bir alışveriş merkezinde kara çarşaf giyerek, vücudunun tamamını örten ve müslüman bir kadın gibi görünen, dünyaca ünlü bu yıldız Kim Kardashian'dan başkası değildi. Kardashian, Dubai ziyareti sırasında bir mağazaya girerek, ülkedeki müslüman kadınlar gibi giyinmek istediğini söyledi ve Arap kadınlarının geleneksel kıyafetlerinden birini giydi. Çarşafla vücudunu, kafasını ve yüzünü kapatan Kardashian, kameralara poz vermeyi de ihmal etmedi.

İŞTE KIM KARDASHIAN'NIN ÇARŞAFLI FOTOĞRAFLARI!

Magazin gündeminden başlıklar

Eski dostlar düşman oldu

Hollywood'un 'ölümüne kankaları' teker teker birbirlerinden uzaklaşıyor. Bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen isimler, son dönemde birbirleri hakkında zehir zemberek açıklamalar yapıyor

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COURTNEY COX - JENNIFER ANISTON
Jennifer Aniston, tüm zor zamanlarında en çok Courtney Cox'tan güç aldı. Ancak ne olduysa; Aniston, yakışıklı oyuncu Justin Theroux ile illişki yaşamaya başladığında oldu. Cox, Aniston'ın egoist olduğuna dair açıklamalar yaptı. Bunun üzerine Aniston, Cox ile görüşmeme kararı aldı.

KELLY OSBOURNE - CHRISTINA AGUILERA
Bir zamanlar galalara birlikte katılan iki ünlü şarkıcının arası, Aguilera'nın, Osbourne'un fiziği hakkında yaptığı yorumlar yüzünden bozuldu. Osbourne da Aguilera'yı 'kişiliksiz' olmakla suçladı.

NICOLE RICHIE - PARIS HILTON
Çocukluktan beri çok yakın olan iki arkadaşın yolları, sosyetik güzel Paris Hilton'ın bitmeyen kaprisleri yüzünden ayrıldı. Nicole Richie; sürekli olarak Hilton'ın gölgesinde kalmaktan ve kendi kariyeri ile özel yaşamına konsantre olmaya karar verdi.

HEIDI MONTAG - LAUREN CONRAD
'The Hills' isimli dizinin setinde tanışan iki genç oyuncu, kısa süre içinde yakın bir arkadaşlık kurdu. Ancak bu arkadaşlık, Lauren Conrad'ın yıldızının daha çok parlaması yüzünden büyük hasar aldı. Heidi Montag, yaşadığı kıskançlık yüzünden ve popüler olma hırsından kendi estetik ameliyatlara verdi.

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