Magazin gündeminden başlıklar

Alişan'a dost kazığı

Alişan, Çağla Şikel'e bir yarışma programı sunmayı teklif etti. Dostunu saf dışı bırakan Çağla, şovu eşi Emre Altuğ ile yaptı.



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'YAPMAM' DEDİ AMA...

Askerden dönünce farklı projelere imza atmak isteyen Alişan'ın hevesi kursağında kaldı! Saklambaç'ın haberine göre; ünlü şarkıcı, bir hevesle hazırladığı yarışma formatını o dönem yediği içtiği ayrı gitmeyen Çağla Şikel'e götürdü. Ancak Çağla, "Artık televizyon programı yapmayacağım" diyerek Alişan'ın teklifini reddetti. Sonrası ise ilginçti.



ÇAĞLA ŞİKEL FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN!

HAMİLELİĞİ GİZLEDİ

Dostunun hazırladığı formatı kendininmiş gibi sahiplenip bir kanala sunan Çağla Şikel, diğer sunucu olarak da eşi Emre Altuğ'u belirledi. Ünlü çiftin, yaptıkları şovdan aylık kazançlarının ise 300 bin TL olduğu öğrenildi. Bu arada model, anlaşma yapılırken ikinci bebeğine hamile olduğunu da yetkililerden sakladı.

DARGINLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Bir süredir aralarının bozuk olduğu bilenen Çağla Şikel ile Alişan'ın; ünlü modelin attığı kazık yüzünden darıldığı ortaya çıktı.