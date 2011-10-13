Magazin gündeminden başlıklar

Eski dostlar düşman oldu
Hollywood'un 'ölümüne kankaları' teker teker birbirlerinden uzaklaşıyor. Bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen isimler, son dönemde birbirleri hakkında zehir zemberek açıklamalar yapıyor
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COURTNEY COX - JENNIFER ANISTON
Jennifer Aniston, tüm zor zamanlarında en çok Courtney Cox'tan güç aldı. Ancak ne olduysa; Aniston, yakışıklı oyuncu Justin Theroux ile illişki yaşamaya başladığında oldu. Cox, Aniston'ın egoist olduğuna dair açıklamalar yaptı. Bunun üzerine Aniston, Cox ile görüşmeme kararı aldı.
KELLY OSBOURNE - CHRISTINA AGUILERA
Bir zamanlar galalara birlikte katılan iki ünlü şarkıcının arası, Aguilera'nın, Osbourne'un fiziği hakkında yaptığı yorumlar yüzünden bozuldu. Osbourne da Aguilera'yı 'kişiliksiz' olmakla suçladı.
NICOLE RICHIE - PARIS HILTON
Çocukluktan beri çok yakın olan iki arkadaşın yolları, sosyetik güzel Paris Hilton'ın bitmeyen kaprisleri yüzünden ayrıldı. Nicole Richie; sürekli olarak Hilton'ın gölgesinde kalmaktan ve kendi kariyeri ile özel yaşamına konsantre olmaya karar verdi.
HEIDI MONTAG - LAUREN CONRAD
'The Hills' isimli dizinin setinde tanışan iki genç oyuncu, kısa süre içinde yakın bir arkadaşlık kurdu. Ancak bu arkadaşlık, Lauren Conrad'ın yıldızının daha çok parlaması yüzünden büyük hasar aldı. Heidi Montag, yaşadığı kıskançlık yüzünden ve popüler olma hırsından kendi estetik ameliyatlara verdi.