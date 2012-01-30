Magazin gündeminden başlıklar

Annesi Seren Serengil için kesenin ağzını açtı

Nevin Serengil, daha önce 700 bin liralık spor Mercedes aldığı kızı Seren Serengil'in altına son model Range Rover cip aldı.

Başından üç evlilik geçtikten sonra annesinin dizinin dibinden ayrılmayan Seren Serengil, uslu durmanın karşılığını görüyor. Nevin Serengil'in tüm itirazlarına rağmen Ozan Kaçmaz, Cengiz İmren'le sonu hüsranla biten evlilikler yapan, 2010 yılında üçüncü eşi Musa Aytun'dan boşanan şarkıcı, annesinin yanına dönünce, Nevin Hanım'dan destek görmeye başladı.

Akşam'ın haberine göre; Nevin Serengil'in ilk hediyesi Beykoz Acarkent'te 1.5 milyon lira değerinde bir villa oldu. Bonkör anne, kızının altına 700 bin lira değerinde bir Mercedes-Benz CL Coupe çekerek, sözünü dinlendiği için ikinci kez ödüllendirdi. Bir eli yağda bir eli balda yaşayan Seren Serengil, kış mevsiminin gelmesiyle spor otomobilini kullanmakta zorluk çekince, tekrar annesinin kapısını çalarak bir 'cip' rica etti. Tek çocuğunu kıramayan Nevin Serengil, kızına 235 bin lira değerinde 2012 model Range Rover Evoque satın aldı.