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Haberler Yaşam Magazin gündeminden başlıklar
Giriş Tarihi: 30.01.2012 23:13 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 18:22

Magazin gündeminden başlıklar

Magazin gündeminden başlıklar

Ferhan Şensoy sevgilisiyle yakalandı

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy (61), boşandıktan 8 yıl sonra ilk kez sevgilisi Aytaç Öztuna ile öpüşürken görüntülendi.

16 yıl evli kaldığı, kızları Ferhan ve Derya’nın annesi Derya Baykal’dan 2004 yılında boşanan Şensoy, oyuncu arkadaşı Aytaç Öztuna (62) ile İstiklal Caddesi’nde dudak dudağa objektiflere yakalandı.

"Doludizgin" adlı magazin programı kameraları tarafından görüntülen çiftin ilk tepkisi "Eyvah!" oldu. Şensoy, daha sonra çareyi sevgilisini taksiye bindirmekte buldu ve kameralara "İyi Akşamlar" demekle yetindi. Şensoy'un sevgilisi tiyatro ve sinema oyuncusu Aytaç Öztuna; "Şehnaz Tango", "Perihan Abla", "Binbir Gece" dizilerinin yanı sıra bir çok tiyatro oyununda da rol aldı.

Magazin gündeminden başlıklar

Annesi Seren Serengil için kesenin ağzını açtı

Nevin Serengil, daha önce 700 bin liralık spor Mercedes aldığı kızı Seren Serengil'in altına son model Range Rover cip aldı.

Başından üç evlilik geçtikten sonra annesinin dizinin dibinden ayrılmayan Seren Serengil, uslu durmanın karşılığını görüyor. Nevin Serengil'in tüm itirazlarına rağmen Ozan Kaçmaz, Cengiz İmren'le sonu hüsranla biten evlilikler yapan, 2010 yılında üçüncü eşi Musa Aytun'dan boşanan şarkıcı, annesinin yanına dönünce, Nevin Hanım'dan destek görmeye başladı.

Akşam'ın haberine göre; Nevin Serengil'in ilk hediyesi Beykoz Acarkent'te 1.5 milyon lira değerinde bir villa oldu. Bonkör anne, kızının altına 700 bin lira değerinde bir Mercedes-Benz CL Coupe çekerek, sözünü dinlendiği için ikinci kez ödüllendirdi. Bir eli yağda bir eli balda yaşayan Seren Serengil, kış mevsiminin gelmesiyle spor otomobilini kullanmakta zorluk çekince, tekrar annesinin kapısını çalarak bir 'cip' rica etti. Tek çocuğunu kıramayan Nevin Serengil, kızına 235 bin lira değerinde 2012 model Range Rover Evoque satın aldı.

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Magazin gündeminden başlıklar

Tarkan Ajda'nın izinde

Ajda Pekkan'ın izinden giden Tarkan, erkek kıyafetleri tasarlayacak.

SÜPERSTAR DESTEĞİ
Moda dünyasına el atan ünlü isimler arasına yakında Tarkan da eklenecek. Müzikal anlamda birlikte çalıştığı Ajda Pekkan'ın izinden giden Megastar, Süperstar'ın da teşviğiyle tasarım yapmaya başladı. Tarkan'ın hazırladığı erkek koleksiyonunu duyan iki büyük giyim firması, ünlü sanatçıya teklif götürdü.

FİRMALAR PEŞİNDE!
Süperstar gibi koleksiyonunu satışa sunmaya hazırlanan Tarkan, henüz hangi firmayla çalışacağını karar vermedi. Ajda Pekkan'dan tasarım ve ticaret konusunda bilgiler alan Megastar'ın bir diğer destekçisi de; yıllardır birlikte çalıştığı modacısı Ceyda Balaban. Tarkan, erkek koleksiyonunu gelecek sene görücüye çıkaracak.

Magazin gündeminden başlıklar

Demet'in pijama utangaçlığı

Yok böyle şans! Demet Akalın, gece yarısı sevgilisi Okan Kurt'la Etiler'de gezerken gazetecilerle karşılaştı. Hello Kitty desenli pijamasının içinde makyajsız halde görüntülenince çok utanan ünlü popçu, "Eyvah eyvah" diyerek arabanın içinde saklandı.

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Ramiz Dayı'nın karısı kötü yolda

'Ezel'de 'Ramiz Dayı'nın karısı 'Selma Hünel'in gençliğini oynayan Zeynep Köse, atv'nin yeni dizisi 'Uçurum'da Rus hayat kadınını oynayacak.

Hayat kadınlarını izledi
Şubat ayından itibaren ekrana gelecek olan atv'nin yeni dizisi 'Uçurum'un kadrosunda yer alan Köse, 'Mika' isminde bir Rus hayat kadını olarak karşımıza çıkacak. Dizideki rolü için hayat kadınlarının tavırlarını, konuşmalarını ve davranışlarını gözlemlediğini belirten genç oyuncu, dizideki rolünü şu sözlerle anlattı: "Mika, 21 yaşında ve dört yıldır Türkiye'de yaşayan bir hayat kadını. Diğer kızlarla birlikte koğuşta yaşıyor. İstediği hayatı yaşayamadığı için çok mutsuz bir genç kadın."

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