Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Magazin gündeminden başlıklar
Giriş Tarihi: 16.03.2010 07:49 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 18:02

Magazin gündeminden başlıklar

Magazin gündeminden başlıklar

Sevişme sahneleri çok konuşulacak!

 'Yaprak Dökümü' dizisinin yıldızı Deniz Çakır'ın oyuncu sevgilisi Nihat Altınkaya ve Ezgi Asaroğlu'nun yeni filmi 'En Mutlu Olduğum Yer' sevişme sahneleriyle konuşulacak!

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Ferhunde' rolüyle yıldızı parlayan Deniz Çakır'ın sevgilisi olarak adını duyuran Nihat Alptuğ Altınkaya ve Cansel Elçin'in kız arkadaşı Ezgi Asaroğlu'nun rol aldığı 'En Mutlu Olduğum Yer' filmi, sevişme sahneleriyle dikkat çekiyor. Can Topsakal'ın yapımcısı olduğu filmde iki sevgiliyi oynayan Ezgi Asaroğlu ve Nihat Altınkaya, cüretkâr sahnelerle öne çıkıyor.

Magazin gündeminden başlıklar

Silikonları yenileyip sahne aldı

Ayrıldığı sevgilisi Murat Varol tarafından tehdit edildiği için uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı-manken Aysu Baçeoğlu, operasyonla büyüttüğü yeni göğüsleriyle sahnelere döndü.

Aysu Baçeoğlu önceki akşam İstanbul, Ulus'taki bir mekânda dekolte kıyafetiyle sahneye çıktı ve hem göze hem kulağa hitap etti. Sağ göğsünde sarkma oluştuğu için yeniden bıçak altına yatan ve silikonlarını yenileten Baçeoğlu, bu operasyonda göğüs ölçülerini de büyüttü. Yeni halini çok beğendiğini ifade eden Baçeoğlu "Ben görselliğimle para kazandığım için bu operasyonu yaptırmam şarttı" dedi. Saat 01.30'da çıktığı sahneden sabah saat 06.00'da inen şarkıcıya, hayranları 100 şişe şampanya gönderdi.

AYSU BACEOĞLU FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Magazin gündeminden başlıklar

Kalp krizi geçiren eşini evde bırakıp sahneye çıktı...

Şarkıcı Elif Karlı, iki kez kalp krizi geçiren eşi Cengiz Karlı'nın sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Cengiz Karlı'nın 14 ay arayla iki kez kalp krizi geçirdiğini söyleyen Elif Karlı, önceki akşam, sahibi oldukları 'Caddebostan CK' mekanda sahneye çıktı. Şarkıcı, "Hafta içinden alınan rezervasyonlar nedeniyle sahnemi iptal edemedim. Şu anda herkes eşimin yanında ama ben sahnedeyim. Eşim Azrail'e ikinci çelmeyi taktı. Ama ben yatakta olsam, o da çalışırdı. Birbirimiz için çalışıyoruz" diye konuştu. (ayakligazete.com)

Magazin gündeminden başlıklar

Beyaz otel geliyor

Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk, çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği Eskişehir'e yatırım yapmaya karar verdi. Eski fabrikalar bölgesinde 2 milyon TL'ye 2.5 dönüm arsa alan şovmen, buraya otel inşa ettirecek. Yapımına başlanan otel 5 milyon TL'ye mal olacak. Ünlü şovmen, "Eskişehir'in ben de çok emeği var. Ben de vefa borcunu böyle ödemeye çalışıyorum" diye konuştu. (Saklambaç)

Magazin gündeminden başlıklar

Sadece dudakları estetiksiz çıktı

ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin burnuna ve vücudunun birçok yerine estetik yaptırdığı öne sürüldü. Yeni yayımlanan "Brad Pitt ve Angelina Jolie: Gerçek Hikâye" adlı kitaba göre; 35 yaşındaki oyuncunun dudakları gerçek. Ancak gözlerinden lazer ameliyatı olan Jolie burnunu da düzelttirmiş. Yazar Jenny Paul'un hazırladığı kitapta Jolie'yle ilgili bilinmeyen başka detaylara da yer verildi. Kitaba göre Jolie, ilk kızını dünyaya getirmek için Kenya'ya gittiğinde, otelde uyuşturucu madde tüketildiğinden şüphelenen polisler odasını basmış ancak bir şey bulamadan çıkmış.

ANGELINA JOLIE FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÜNLÜLER DAYAK YERSE...

SON DAKİKA