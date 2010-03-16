Magazin gündeminden başlıklar

Sadece dudakları estetiksiz çıktı

ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin burnuna ve vücudunun birçok yerine estetik yaptırdığı öne sürüldü. Yeni yayımlanan "Brad Pitt ve Angelina Jolie: Gerçek Hikâye" adlı kitaba göre; 35 yaşındaki oyuncunun dudakları gerçek. Ancak gözlerinden lazer ameliyatı olan Jolie burnunu da düzelttirmiş. Yazar Jenny Paul'un hazırladığı kitapta Jolie'yle ilgili bilinmeyen başka detaylara da yer verildi. Kitaba göre Jolie, ilk kızını dünyaya getirmek için Kenya'ya gittiğinde, otelde uyuşturucu madde tüketildiğinden şüphelenen polisler odasını basmış ancak bir şey bulamadan çıkmış.

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