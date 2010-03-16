Magazin gündeminden başlıklar

Silikonları yenileyip sahne aldı
Ayrıldığı sevgilisi Murat Varol tarafından tehdit edildiği için uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı-manken Aysu Baçeoğlu, operasyonla büyüttüğü yeni göğüsleriyle sahnelere döndü.
Aysu Baçeoğlu önceki akşam İstanbul, Ulus'taki bir mekânda dekolte kıyafetiyle sahneye çıktı ve hem göze hem kulağa hitap etti. Sağ göğsünde sarkma oluştuğu için yeniden bıçak altına yatan ve silikonlarını yenileten Baçeoğlu, bu operasyonda göğüs ölçülerini de büyüttü. Yeni halini çok beğendiğini ifade eden Baçeoğlu "Ben görselliğimle para kazandığım için bu operasyonu yaptırmam şarttı" dedi. Saat 01.30'da çıktığı sahneden sabah saat 06.00'da inen şarkıcıya, hayranları 100 şişe şampanya gönderdi.
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