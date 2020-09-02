HaberlerYaşamMagirus minibüsler Türkiye'de efsane olmuştu! Son hali şaşkına çevirdi
Giriş Tarihi: 02.09.2020 11:23Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 15:50
Magirus minibüsler Türkiye'de efsane olmuştu! Son hali şaşkına çevirdi
Magirus minibüsleri bilmeyenimiz yok! Toplu taşıma denince akıllarda beliren ilk imgelerden birisi onlar. Türk halkının kendisiyle geçmişi çok eskiye dayanıyor. Nesiller adeta onunla büyüdü denebilir. Minibüslerin kendi jargonu ve dili bile oluştu. Yolcu ve şoförlerin kullandığı o jargon hepimizin hafızasına kazındı. Biz onu balık istifi ve şoförler için her daim 'Arkadaki boşluklara geçelim!' sözlerinin kahramanı olarak tanıdık. Magirus minibüsler için en azından Türkiye'de bir efsane olduğunu söylemek herhalde abartı olmaz. Ama dört arkadaş bu durumu başka bir seviyeye taşıdı ve kafa kafaya verip efsane minibüsü bakın ne hale getirdiler... İşte o şaşkına çeviren görüntüler!