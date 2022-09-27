Magnum çekilişi ne zaman sonuçlanacak? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

KATILIM İÇİN SON 3 GÜN!
1 Nisan'da başlayan katılım süreci 30 Eylül'de sona eriyor. Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Magnum ürünlerinden satın aldıklarında, ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile gönderenler veya www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki, www.algidailekazan.com (ücretsiz) web sitesindeki, Magnum iPhone, Magnum Android, Algida İle Kazan iPhone, Algida İle Kazan Android uygulamalarındaki ilgili alana gsm no, ad, soyad, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenler kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır.
Gönderilen kısa mesaj, www.magnum.com.tr ve www.algidailekazan.com web siteleri, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulaması katılımlarından aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir.
BAZI ŞİFRELER KAMPANYAYA 2 KATILIM HAKKINA SAHİP OLACAK
Kampanyaya gönderilen Magnum Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Ruby, Caramel Gold, Duet Kırmızı Meyveler ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı;
Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie, Mini Ruby-Beyaz, Mini Classic-Beyaz, Mini Cookie-Badem, Mini Caremel Gold&Badem, Mini Duet Kırmızı Meyveler & Badem ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı sahibi olacak.