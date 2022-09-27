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Haberler Yaşam Magnum çekilişi ne zaman sonuçlanacak? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgula
Giriş Tarihi: 27.09.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 10:35

Magnum çekilişi ne zaman sonuçlanacak? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

Araç sahibi olmanın hayali kuran binlerce vatandaşlar Magnum çekiliş sonuçları sorgulaması yapıyor. Katılımı 30 Eylül'de sona eren Magnum Maserati başvuru sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Çubuklardaki şifreyi gönderenler yapılacak olan çekiliş sonucunda isim listesinden kendi isimlerinin çıkıp çıkmadığını kontrol edecek. Peki, 2022 Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum Maserati çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

Magnum çekilişi ne zaman sonuçlanacak? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

Magnum çekiliş sonuçları son günlerde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Dondurma çubuklarında bulunan şifrelerle çekilişe katılım sağlayan binlerce kişi, lüks aracın sahibi olmak için heyecanla çekiliş sonucunu bekliyor. Peki Magnum çekilişi ne zaman sonuçlanacak? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

Magnum çekilişi ne zaman sonuçlanacak? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çekiliş, 12.10.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Asil talihliler, başvuru için en geç 30.10.2022; yedek talihliler ise, en geç 14.11.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır.

Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 1 kişi Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobil (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.984.240,50 TL) ikramiyesi kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir.

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Magnum çekilişi ne zaman sonuçlanacak? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

KATILIM İÇİN SON 3 GÜN!

1 Nisan'da başlayan katılım süreci 30 Eylül'de sona eriyor. Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Magnum ürünlerinden satın aldıklarında, ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile gönderenler veya www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki, www.algidailekazan.com (ücretsiz) web sitesindeki, Magnum iPhone, Magnum Android, Algida İle Kazan iPhone, Algida İle Kazan Android uygulamalarındaki ilgili alana gsm no, ad, soyad, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenler kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır.

Gönderilen kısa mesaj, www.magnum.com.tr ve www.algidailekazan.com web siteleri, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulaması katılımlarından aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir.

BAZI ŞİFRELER KAMPANYAYA 2 KATILIM HAKKINA SAHİP OLACAK

Kampanyaya gönderilen Magnum Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Ruby, Caramel Gold, Duet Kırmızı Meyveler ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı;

Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie, Mini Ruby-Beyaz, Mini Classic-Beyaz, Mini Cookie-Badem, Mini Caremel Gold&Badem, Mini Duet Kırmızı Meyveler & Badem ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı sahibi olacak.

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