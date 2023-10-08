Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? 2023 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Magnum çubuklarından çıkan şifrelerle çekilişe katılanlardan 2 kişi Porsche Taycan sahibi olmaya hak kazanıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişle lüks arabayı kazanan şanslı isimler duyurulacak. 7. Dönem çekilişinin ardından 2 adet 2021 model Porsche Taycan sahibini bulacak. Nisan ayında başlayan çekilişlerin sonuncusu için geri sayım başlarken Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman sorusu katılımcılar tarafından yanıt arıyor. İşte 2023 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı!