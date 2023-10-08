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Haberler Yaşam Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? 2023 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.10.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 11:06

Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? 2023 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Magnum çubuklarından çıkan şifrelerle çekilişe katılanlardan 2 kişi Porsche Taycan sahibi olmaya hak kazanıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişle lüks arabayı kazanan şanslı isimler duyurulacak. 7. Dönem çekilişinin ardından 2 adet 2021 model Porsche Taycan sahibini bulacak. Nisan ayında başlayan çekilişlerin sonuncusu için geri sayım başlarken Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman sorusu katılımcılar tarafından yanıt arıyor. İşte 2023 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı!

Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? 2023 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Magnum çubuklarından çıkan şifre ile lüks araç sahibi olmak isteyenler, Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman sorusuyla sonuçların belli olacağı tarihi inceliyor. Çekilişe katılmak isteyenler, çubuklardaki kodları Magnum.com.tr ya da SMS aracılığıyla ileterek şanslı 2 kişiden biri olmak için çabalıyor. Peki, 2023 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte lüks araçların sahiplerini bulacağı tarih!

Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? 2023 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

MAGNUM PORSCHE TAYCAN ÇEKİŞİLİŞİ NE ZAMAN?

Porsche Taycan çekilişi 10 Ekim 2023 tarihinde saat 11.30'da gerçekleştirilecek.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çekilişler 6 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla 10.05-13.06-12.07-09.08-12.09-10.10.2023 tarihlerinde saat 11.00'da ve tüm katılımlar üzerinden yapılacak 7. Dönem için 10.10.2023 saat 11:30'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kazanan talihliler ile Magnum Card 6. dönem ve Porsche çekiliş sonuçları 15.10.2023 tarihinde Magnum.com.tr'de açıklanacaktır.

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Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? 2023 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

KAMPANYA HAKKINDA

Çekilişte her aylık dönem için 4 kişi 100.000 TL'lik Magnum Card Param Hediye Kartı ikramiyesi kazanacaktır. Magnum Card Param Hediye Kartı; Türkiye genelindeki mağazalarda geçerlidir. Mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, telekomünikasyon cihazları ve telefon alımları, TL/dakika yüklemeleri, tütün ve tütün mamulleri ve alkollü içecek alışverişleri, şans oyunları ve kuyumcu alışverişleri ile döviz alım satımı yapan mağazalarda geçerli değildir.

Talihlilerin söz konusu kartlara yüklenen bakiyelerini nakde çeviremeyeceklerdir. ATM'lerden nakit olarak çekemeyeceklerdir ve bir başka banka hesabına transfer edemeyeceklerdir.

Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? 2023 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüklenen bakiyelerin 15.03.2024 tarihine kadar kullanılması gerekmektedir. Toplamda 6 aylık dönemde 2.400.000 TL'lik Magnum Card Param Hediye Kartı verilecektir. Kampanya sonunda tüm katılımlar üzerinden yapılacak 7.dönem çekilişinde ise 2 kişi Porsche Taycan 2021 Model Otomobil (tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 3.591.046,68 TL) ikramiyesi kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir.

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