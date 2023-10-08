Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? 2023 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

KAMPANYA HAKKINDA

Çekilişte her aylık dönem için 4 kişi 100.000 TL'lik Magnum Card Param Hediye Kartı ikramiyesi kazanacaktır. Magnum Card Param Hediye Kartı; Türkiye genelindeki mağazalarda geçerlidir. Mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, telekomünikasyon cihazları ve telefon alımları, TL/dakika yüklemeleri, tütün ve tütün mamulleri ve alkollü içecek alışverişleri, şans oyunları ve kuyumcu alışverişleri ile döviz alım satımı yapan mağazalarda geçerli değildir.

Talihlilerin söz konusu kartlara yüklenen bakiyelerini nakde çeviremeyeceklerdir. ATM'lerden nakit olarak çekemeyeceklerdir ve bir başka banka hesabına transfer edemeyeceklerdir.