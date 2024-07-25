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Giriş Tarihi: 25.07.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:44

Mahalle ayağa kalktı! Ateşe verdiği evinden 5 saat çıkmadı! Özel Harekat polisi devreye girdi...

Antalya'da mahalle ayağa kalktı. Serkan isimli şahıs, evini ateşe vermesinin ardından tüm ısrarlara rağmen 5 saat boyunca evinden çıkmadı. En sonunda Özel Harekat polisinin devreye girdiği korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Mahalle ayağa kalktı! Ateşe verdiği evinden 5 saat çıkmadı! Özel Harekat polisi devreye girdi...

Antalya'da Serkan isimli şahsın yaptıkları dehşet saçtı. Evini ateşe verip kendisini balkona kilitleyen şahsı 5 saatin ardından Özel Harekat polisleri kurtardı.

Mahalle ayağa kalktı! Ateşe verdiği evinden 5 saat çıkmadı! Özel Harekat polisi devreye girdi...

ANTALYA'DA MAHALLE AYAĞA KALKTI!

Antalya'nın Kepez ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, evi ateşe vererek kendisini balkona kilitledi. 5 saat boyunca ekiplere ecel teri döktüren şahıs, sakinleştirici iğne vurularak Özel Harekat polisinin omuzlarında binadan çıkartıldı.

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Mahalle ayağa kalktı! Ateşe verdiği evinden 5 saat çıkmadı! Özel Harekat polisi devreye girdi...

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Kaşlılar Sokak'taki bir apartmanın 9'uncu katında meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen Serkan isimli şahıs, öğlen saatlerinde dairesinin balkonundan aşağıya bazı eşyalar attı.

Mahalle ayağa kalktı! Ateşe verdiği evinden 5 saat çıkmadı! Özel Harekat polisi devreye girdi...

Çevredeki vatandaşların ve komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca şahsa ulaşmak için uzun süre uğraş verdi. Dairenin kapısını açmayan ve kendisini balkona kilitleyen şahıs ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna edilemeyince olay yerine Özel Harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahalle ayağa kalktı! Ateşe verdiği evinden 5 saat çıkmadı! Özel Harekat polisi devreye girdi...

Çevrede toplanan mahalle sakinleri yaşananları cep telefonları ile kaydederken, zaman zaman dairenin balkonunda tehlikeli hareketler yapan şahıs yürekleri ağza getirdi. Vatandaşlar şahsın bir ara daireyi yakmaya çalıştığını iddia etti.

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