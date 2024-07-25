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Mahalle ayağa kalktı! Ateşe verdiği evinden 5 saat çıkmadı! Özel Harekat polisi devreye girdi...
Giriş Tarihi: 25.07.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
09:44
Mahalle ayağa kalktı! Ateşe verdiği evinden 5 saat çıkmadı! Özel Harekat polisi devreye girdi...
Antalya'da mahalle ayağa kalktı. Serkan isimli şahıs, evini ateşe vermesinin ardından tüm ısrarlara rağmen 5 saat boyunca evinden çıkmadı. En sonunda Özel Harekat polisinin devreye girdiği korku dolu anlar kameralara yansıdı.