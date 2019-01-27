Mahalleliden alkış esnaftan teşekkür

KOMŞUDAN ALKIŞ, ESNAFTAN TEŞEKKÜR
Bir diğer operasyon iki gün sonra Fatih ilçesine bağlı Cerrahpaşa Mahallesi'nde düzenlendi. Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde bulunan 2 farklı adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit eden Narkotimler adreslere baskın yaptı. Mehmet S. ve Ali S., yakalanarak gözaltına alındı. Vakumlu poşetler içerisinde ve satışa hazır halde 1 kilo 47 gram esrar maddesi, iki ruhsatsız tabanca, 19 mermi, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 84 bin 930 lira, 400 dolar ve 150 euro para da adreste bulundu. İki şüpheli adresten çıkarılırken mahalle sakinlerinin alkışları Narkotimler'e eşlik etti. Polisler esnaftan da teşekkür aldı. Mehmet S., ele geçirilen uyuşturucuların kendisine ait olduğunu itiraf etti ve tutuklandı.