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Mahalleliden alkış esnaftan teşekkür

Sabah, sentetik uyuşturucu Bonzai kullanımını son 5 yılda yüzde 86 oranda azaltan Narkotimler'in zehir tacirlerine düzenlediği 5 operasyona katıldı.

Giriş Tarihi: 27.01.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 15:14
Mahalleliden alkış esnaftan teşekkür

Mühür vurulan uyuşturucu yuvalarına düzenlenen ve en önemli parçası 'hız' olan operasyonlar mahalle sakinlerinin alkışları, esnafın teşekkürleriyle taçlandı. Baskınlarla önce telaşı, ardından korkuyu yaşayan zehir tacirleri bir bir yakalandı. İşte kendi içlerinde 'Siyah Elbise' kuralı bulunan sivil Narkotimler'in uyuşturucu çeteleriyle mücadelesi ve operasyonlarda yaşananlar...

Emir SOMER/SABAH

Mahalleliden alkış esnaftan teşekkür

2014 yılında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve sokak sokak, cadde cadde uyuşturucu satıcısı zehir tacirlerinin peşinden koşan Narkotimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz" ifadesiyle her fırsatta dile getirdiği uyuşturucu çetelerine 2018 yılında da nefes aldırmadı.

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Mahalleliden alkış esnaftan teşekkür

Narkotimler, özellikle gençlerin hedef alındığı ve çok sayıda genci ölüme sürükleyen sentetik uyuşturucu Bonzai kullanımını 5 yıl öncesine göre yüzde 86'a oranında azalttı. SABAH, sivil Narkotim polislerinin seri baskınlarına katıldı, Özel Harekat destekli 5 operasyona ve yaşananlara tanıklık etti. İşte gece-gündüz demeden, günlerce süren fiziki takiplerle zehir çetelerinin izini süren ve uyuşturucu satıcılarının peşinden koşan Narkotimler'in seri operasyonları.

Mahalleliden alkış esnaftan teşekkür

SAHADA 16 SAAT SÜREN FİZİKİ TAKİP

Narkotimler'in içerisindeki Gizli Soruşturmacılar, Küçükçekmece'de bir uyuşturucu satıcısının araçla sentetik uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Şüphelinin yanına giderek uyuşturucu madde satın almak istediklerini söyleyen ve uyuşturucu madde satın almak isteyen iki genç rolüne bürünen iki gizli soruşturmacı, esrar maddesi talep etti. O anlar kayıt altına alındı. Şüphelinin kimliği ve adresi belirlendi. 16 saatlik fiziki takibin ardından ilk operasyonun kararı alındı. Hedef, Esenyurt ilçesine İncirtepe Mahallesi'nde yer alan bir adresti. O adreste araçla uyuşturucu satışı yapan zehir taciri Ümit B. (26) oturuyordu. Narkotimler saat 11.00'de Bahçelievler'de buluşma noktası olan otoparkta toplandı. Özel Harekât Polisleri de toplanma noktasına geldi. Ümit B.'nin fotoğrafı operasyona katılacak tüm polislere gösterildi. Operasyona dakikalar kala Özel Harekat ve Narkotimler araçla yola çıktı.

Mahalleliden alkış esnaftan teşekkür

22 SANİYEDE KIRILDI, 52 DAKİKA ARANDI

Zırhlı araçlarla gidilen uyuşturucu yuvası adrese şok baskın yapıldı. Pencerelerin altları, hedef şüphelinin camdan kaçma ihtimali için Özel Harekâtçılar tarafından tutuldu. O dairenin kapısı 22 saniyede koçbaşı ile kırıldı. Amaç, uyuşturucu maddeler imha edilmeden ve şüpheli kaçamadan ele geçirmekti. Şüpheli Ümit B. yakalandı. Özel Harekat Polisleri, sadece hedef adrese girmedi; apartmanda ikamet eden ve yükselen seslerden tedirgin olan komşuları da sakinleştirdi. Hassas burunlu özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de sokulduğu adreste 52 dakika boyunca uyuşturucu arandı. Fırtına ve Panzer, buzdolabının arkasına tepki verdi. Gizli bölmede satışa hazır olarak paketlenmiş 8 kilogram uyuşturucu bulundu. Ümit B.'nin tutuklanacağını fark ettiği anlaşılıyordu. Öyle de oldu. Metris Cezaevi'ne konuldu.

Mahalleliden alkış esnaftan teşekkür

KOMŞUDAN ALKIŞ, ESNAFTAN TEŞEKKÜR

Bir diğer operasyon iki gün sonra Fatih ilçesine bağlı Cerrahpaşa Mahallesi'nde düzenlendi. Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde bulunan 2 farklı adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit eden Narkotimler adreslere baskın yaptı. Mehmet S. ve Ali S., yakalanarak gözaltına alındı. Vakumlu poşetler içerisinde ve satışa hazır halde 1 kilo 47 gram esrar maddesi, iki ruhsatsız tabanca, 19 mermi, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 84 bin 930 lira, 400 dolar ve 150 euro para da adreste bulundu. İki şüpheli adresten çıkarılırken mahalle sakinlerinin alkışları Narkotimler'e eşlik etti. Polisler esnaftan da teşekkür aldı. Mehmet S., ele geçirilen uyuşturucuların kendisine ait olduğunu itiraf etti ve tutuklandı.

Mahalleliden alkış esnaftan teşekkür

ANLIK ŞOK İÇİN EN ÖNEMLİ AYRINTI HIZ

Kendi içlerinde 'Siyah Elbise' kuralları olan ve ellerinde suç haritaları da bulunan Narkotimler'in diğer iki operasyonu Şişli'de iki adrese yapıldı. Özel Harekat Polisleri yine en ön saftaydı. Koçbaşının seslerine karşılık gelebilecek olası bir silahlı saldırı ihtimali operasyonun her anında akıllarındaydı. Şüpheliler yere yatırılıp etkisiz hale getirilene kadar hiç hız kesmediler. Uyuşturucu operasyonlarındaki en önemli kuralları; seri olmayı, şüphelilere anlık şok yaşatmayı, vakit geçirmeden ve suç unsurları kaybolmadan şüphelileri yakalamayı işlettiler. Özellikle gençlere uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen ve "Torbacı" olarak adlandırılan Baran A. (28) ve Mesut U. (32) adreslerinde yakalandı. Kapı kırılırken yere yatmışlardı. Ellerini görünür bir noktaya uzatmaları ve soğukkanlı olmaları da o operasyonun, yaşadıkları ilk operasyon olmadığını gösteriyordu. 22 suç kayıtları vardı. Adreste satışa hazır halde 7 kilogram esrar maddesi ve 428 uyuşturucu hap ele geçirildi. İlk ifadelerinde baskının şokuyla birbirlerini tanımadıklarını söyleyen iki arkadaş, Emniyeti'ndeki ifadelerinde "Biz satıcı değiliz. Kendimiz kullanıyoruz" dedi. Narkotimler'in fiziki takiplerinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edildiği için cezaevine yerleştirildiler.

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