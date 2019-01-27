Mahalleliden alkış esnaftan teşekkür

ANLIK ŞOK İÇİN EN ÖNEMLİ AYRINTI HIZ

Kendi içlerinde 'Siyah Elbise' kuralları olan ve ellerinde suç haritaları da bulunan Narkotimler'in diğer iki operasyonu Şişli'de iki adrese yapıldı. Özel Harekat Polisleri yine en ön saftaydı. Koçbaşının seslerine karşılık gelebilecek olası bir silahlı saldırı ihtimali operasyonun her anında akıllarındaydı. Şüpheliler yere yatırılıp etkisiz hale getirilene kadar hiç hız kesmediler. Uyuşturucu operasyonlarındaki en önemli kuralları; seri olmayı, şüphelilere anlık şok yaşatmayı, vakit geçirmeden ve suç unsurları kaybolmadan şüphelileri yakalamayı işlettiler. Özellikle gençlere uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen ve "Torbacı" olarak adlandırılan Baran A. (28) ve Mesut U. (32) adreslerinde yakalandı. Kapı kırılırken yere yatmışlardı. Ellerini görünür bir noktaya uzatmaları ve soğukkanlı olmaları da o operasyonun, yaşadıkları ilk operasyon olmadığını gösteriyordu. 22 suç kayıtları vardı. Adreste satışa hazır halde 7 kilogram esrar maddesi ve 428 uyuşturucu hap ele geçirildi. İlk ifadelerinde baskının şokuyla birbirlerini tanımadıklarını söyleyen iki arkadaş, İstanbul Emniyeti'ndeki ifadelerinde "Biz satıcı değiliz. Kendimiz kullanıyoruz" dedi. Narkotimler'in fiziki takiplerinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edildiği için cezaevine yerleştirildiler.