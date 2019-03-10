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Mahallenin maskotu oldular

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir esnaf, evinde beslediği, her türlü ihtiyaçlarını giderdiği 20 günlük ikiz kuzuları "Ercan" ve "Gülcan" ile adeta bebek gibi ilgileniyor.

Giriş Tarihi: 10.03.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 14:51
Mahallenin maskotu oldular

Polatlı'da kahvehane işleten Sedat Güngör'ün hayvan sevgisi, çocukluk yıllarında başladı.

Mahallenin maskotu oldular

Üç yıl önce akrabasından aldığı kuzulara ücretsiz bakmaya başlayan Güngör, bu süre içerisinde 20 kuzuya daha birkaç ay baktıktan sonra sahiplerine teslim etti.

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Mahallenin maskotu oldular

Yaklaşık 20 gün önce akrabasının köyünde doğan ikiz kuzuları Polatlı'daki evine getiren ve bakımlarını üstlenen Güngör, ikizlere "Ercan ve Gülcan" ismini verdi.

Mahallenin maskotu oldular

Güngör'ün, süslediği, günün büyük bölümünü birlikte geçirdiği, dışarıda gezdirdiği ve iş yerine götürdüğü kuzular, mahallelinin de maskotu haline geldi.

Mahallenin maskotu oldular
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Mahallenin maskotu oldular
Mahallenin maskotu oldular
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