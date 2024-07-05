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Haberler Yaşam Mahir Çoğaç’ı öldüren tetikçiden şok itiraf: Bize ev araba ve para vereceklerini söylediler!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 16:29

Mahir Çoğaç’ı öldüren tetikçiden şok itiraf: Bize ev araba ve para vereceklerini söylediler!

Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ın (48) öldürüldüğü olayda silahı kullanan D.G.'nin (17) savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Cinayet emrini Yunanistan'da firari durumda olan D.S. ve Y.A.'nın verdiğini öne süren tetikçi D.G., "Bize bir şahsı silahla öldüreceğimizi, karşılığında bizi Yunanistan'a alacaklarını, para, araba ve ev vereceklerini söylediler" diye konuştu. D.G., olaydan 1 gün önce caddede keşif yaptıklarını, olayın ardından taksiyle İstanbul'daki bir eve gittiklerini anlatarak, "Herkes işinin ne olduğunu biliyordu ve sadece işini yaptı" ifadelerini kullandı. Polis, ölüm emrini veren D.S. ve Y.A.'nın 'Bayğaralar Çetesi' ile bağlantısını araştırmaya başladı. İşte vahşetin yeni detayları

DHA
Mahir Çoğaç’ı öldüren tetikçiden şok itiraf: Bize ev araba ve para vereceklerini söylediler!

Türkiye'nin konuştuğu vahşet 26 Haziran sabahı, Kocaeli Çayırova'da yaşanmıştı. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, okula gitmek için evinden çıktı. Arabasına binen Çoğaç, Çoğaç, emniyet kemerini takarken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, Çoğaç'ın başına tabancayla 1 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Çoğaç ise kurtarılamadı.

Mahir Çoğaç’ı öldüren tetikçiden şok itiraf: Bize ev araba ve para vereceklerini söylediler!

Polis, saldırgan ile olay sırasında yanında bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeler doğrultusunda soruşturmayı genişleten Kocaeli polisi, 27 Haziran'da Kocaeli, İstanbul ve Adana'daki operasyonlarda 9 kişiyi daha gözaltına aldı.

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Mahir Çoğaç’ı öldüren tetikçiden şok itiraf: Bize ev araba ve para vereceklerini söylediler!

1 Temmuz'da işlemleri tamamlanan, cinayeti işlediği belirlenen D.G. ile diğer şüpheliler B.Y. (20), O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B. (39) ve T.Ö., ifadelerinin alınmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden cinayeti işleyen D.G. ile B.Y., M.Ç., O.D., H.Z., T.Ö., E.K., M.Ö. tutuklanırken, L.A., A.H. ve E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahir Çoğaç’ı öldüren tetikçiden şok itiraf: Bize ev araba ve para vereceklerini söylediler!

'BAYĞARALAR ÇETESİ' İDDİASI
Cinayetin Adana'da 'Bayğaralar Çetesi' olarak bilinen çeteyle bağlantısı olduğu iddia edildi. Mahir Çoğaç'ın kardeşi Emin Çoğaç'ın, 13 Ocak 2020'de Adana'daki bir kafede Baygara ailesinden Bedirhan Bayğara'nın (36) öldürülmesi olayının şüphelilerinden biri ve firari olduğu ortaya çıktı. Bu cinayetin ardından uzun yıllardır husumetli olan Çoğaç ve Bayğara aileleri arasında zaman zaman silahlı çatışmaların yaşandığı öğrenildi. Bedirhan Bayğara'nın öldürülmesinin ardından 'Bayğaralar Çetesi' tarafından Emin Çoğaç'ın ağabeyi Mahir Çoğaç'ın ölüm emrinin verildiği öne sürüldü.

Mahir Çoğaç’ı öldüren tetikçiden şok itiraf: Bize ev araba ve para vereceklerini söylediler!

TETİKÇİ ÖLDÜRDÜ
İddiaya göre ölüm emri sonrası Kocaeli'nin Çayırova ilçesine gelen çete üyesi D.G. ve B.Y. (20), Mahir Çoğaç'ı takibe aldı. Tetikçi olan D.G., evinin önündeki caddede otomobiline binen Mahir Çoğaç'ı başına tabancayla 1 el ateş açıp öldürdü. Bu sırada B.Y.'nin de caddenin karşısında gözcülük yaptığı öne sürüldü. Cinayetin tetikçisi D.G. ve olay anında gözcülük yaptığı değerlendirilen B.Y., aynı gün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul'da, operasyonla yakalandı. Bu arada örgütün elebaşı, kırmızı bültenle aranan ve mayıs ayında Yunanistan'da yakalanan Ramazan Bayğara'nın, Mahir Çoğaç'ın ölüm emrini veren isimlerden biri olduğu da iddia edildi.

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