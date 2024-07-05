Mahir Çoğaç’ı öldüren tetikçiden şok itiraf: Bize ev araba ve para vereceklerini söylediler!

TETİKÇİ ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre ölüm emri sonrası Kocaeli'nin Çayırova ilçesine gelen çete üyesi D.G. ve B.Y. (20), Mahir Çoğaç'ı takibe aldı. Tetikçi olan D.G., evinin önündeki caddede otomobiline binen Mahir Çoğaç'ı başına tabancayla 1 el ateş açıp öldürdü. Bu sırada B.Y.'nin de caddenin karşısında gözcülük yaptığı öne sürüldü. Cinayetin tetikçisi D.G. ve olay anında gözcülük yaptığı değerlendirilen B.Y., aynı gün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul'da, operasyonla yakalandı. Bu arada örgütün elebaşı, kırmızı bültenle aranan ve mayıs ayında Yunanistan'da yakalanan Ramazan Bayğara'nın, Mahir Çoğaç'ın ölüm emrini veren isimlerden biri olduğu da iddia edildi.