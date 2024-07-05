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Mahir Çoğaç’ı öldüren tetikçiden şok itiraf: Bize ev araba ve para vereceklerini söylediler!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
16:29
Mahir Çoğaç’ı öldüren tetikçiden şok itiraf: Bize ev araba ve para vereceklerini söylediler!
Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ın (48) öldürüldüğü olayda silahı kullanan D.G.'nin (17) savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Cinayet emrini Yunanistan'da firari durumda olan D.S. ve Y.A.'nın verdiğini öne süren tetikçi D.G., "Bize bir şahsı silahla öldüreceğimizi, karşılığında bizi Yunanistan'a alacaklarını, para, araba ve ev vereceklerini söylediler" diye konuştu. D.G., olaydan 1 gün önce caddede keşif yaptıklarını, olayın ardından taksiyle İstanbul'daki bir eve gittiklerini anlatarak, "Herkes işinin ne olduğunu biliyordu ve sadece işini yaptı" ifadelerini kullandı. Polis, ölüm emrini veren D.S. ve Y.A.'nın 'Bayğaralar Çetesi' ile bağlantısını araştırmaya başladı. İşte vahşetin yeni detayları