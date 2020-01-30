Mahkeme, CHP'li Yalova Belediyesi'nden sürgün edilen mimar için yürütmeyi durdurma kararı aldı

MAHKEME, 666 KM UZAĞA YAPILAN GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYİ İPTAL ETTİ
Mühübe Keskin ve 4 çalışma arkadaşı, 15 Aralık 2019 ile 15 Haziran 2020 arasındaki süre için geçici görevle Türkiye'nin farklı illerine gönderildi. Yalova'dan 666 kilometre uzaklıktaki Sinop'a görevlendirilen Keskin, Bursa 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme de yürütmeyi dururdu. Mahkeme kararında, 'Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunu'n 27. maddesi uyarınca teminat almaksızın yürütmenin durdurulmasına, kararın tebliği izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi' dedi. Keskin'in, Sinop'a olan görevlendirilmesi iptal edildi.