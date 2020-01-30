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  • Mahkeme, CHP'li Yalova Belediyesi'nden sürgün edilen mimar için yürütmeyi durdurma kararı aldı

Mahkeme, 'li 'nden edilen mimar için yürütmeyi durdurma kararı aldı

'nde çalışan 7,5 aylık hamile mimar (33), geçici görevle yine 'li olan Belediyesi'ne gönderilince soluğu mahkemede aldı. Keskin'in başvurusu üzerine, Bursa 2'nci İdare Mahkemesi 'yürütmeyi durdurma' kararı aldı. Daha önce de, Keskin'in dilekçelerine cevap vermeyen Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü ve Şefi hakkında, 'görevi kötüye kullanmak, bilinçli olarak düşmanlık yapmak, dilekçeye yasal süre içinde cevap vermemek' suçlarından soruşturma izni verilmişti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.01.2020 18:18 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 18:20

, 15 Ağustos 2009- 31 Aralık 2011 arasında 'nde mimar olarak çalıştı. İddiasına göre, haksız gerekçelerle işten çıkarıldı. Keskin, Bursa 3'üncü İdare Mahkemesi'ne açtığı davayla işe iade edildi. Mahkeme ayrıca 7 yıllık maddi ve manevi tüm özlük haklarının ödenmesine karar verdi. Keskin, 20 Şubat 2018 tarihinde yeniden Belediyesi'nde işe başladı. 2009 yılında birlikte işe girdiği mesai arkadaşları 2013 yılında memur statüsüne geçirilen Mühübe Keskin, bu hakkın kendisine de verilmesini istedi. Ancak bu talebi reddedildi.

de yıllık izin alarak durumu görüşmek üzere Personel Daire Başkanlığı'na başvurdu. Personel Daire Başkanlığı, Keskin'e tarafından gerekli başvurunun yapılması halinde memuriyetinin gerçekleşeceğini bildirdi. Keskin, durumu birçok kez dilekçe ile Belediyesi'ne bildirdi. Ancak tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Mimar Keskin, Yalova Valiliği'nin araya girmesi ile 15.06.2018 tarihinde memuriyet kadrosuna alındı.

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YALOVA BELEDİYESİ'NE YAZDIĞI ONLARCA DİLEKÇEYE CEVAP ALAMADI

, kendisiyle 2009 yılında işe giren çalışma arkadaşlarının 2013 yılında memur kadrosunu almasını gerekçe göstererek, geriye dönük 7 yıllık özlük haklarını ödemesini istedi. Defalarca talebini dilekçe ile bildiren Keskin'e yasal cevap süresi 30 gün olmasına rağmen yanıt vermedi.

DİLEKÇEYE CEVAP VERMEYENLER HAKKINDA DAVA AÇILDI

Keskin de konuyu Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıdı. Mahkeme kararıyla Yalova Valiliği, Keskin'in dilekçelerine cevap vermeyen İnsan Kaynakları Müdürü ve Şefi hakkında, 'görevi kötüye kullanmak, bilinçli olarak düşmanlık yapmak, dilekçeye yasal süre içinde cevap vermemek' suçlarından soruşturma izni verdi. Soruşturma sonunda dava açıldı.

ÇALIŞTAYDAN 1 AY SONRA GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER YAPILDI

Belediye Başkanı Vefa Salman ve yardımcıları ise Devlet Memurlarının Geçiçi Görevlendirme Yönetmeliği'ne dayanarak ile 4 personeli, farklı bölgelerdeki 'li belediyelere gönderme kararı aldı.

15 Kasım 2019 tarihinde 'da gerçekleştirilen ve 15 'li belediye başkanının katıldığı toplantıda, personeli birbirlerine göndererek, onları emekliliğe ve iş bırakmaya zorlanma kararı alındığı iddia edildi. 'ndeki geçici görevlendirmeler ise çalıştaydan 1 ay sonra yapıldı.

MAHKEME, 666 KM UZAĞA YAPILAN GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYİ İPTAL ETTİ

ve 4 çalışma arkadaşı, 15 Aralık 2019 ile 15 Haziran 2020 arasındaki süre için geçici görevle Türkiye'nin farklı illerine gönderildi. 'dan 666 kilometre uzaklıktaki 'a görevlendirilen Keskin, Bursa 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme de yürütmeyi dururdu. Mahkeme kararında, 'Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunu'n 27. maddesi uyarınca teminat almaksızın yürütmenin durdurulmasına, kararın tebliği izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi' dedi. Keskin'in, Sinop'a olan görevlendirilmesi iptal edildi.

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