Mahkeme, CHP'li Yalova Belediyesi'nden sürgün edilen mimar için yürütmeyi durdurma kararı aldı

Mühübe Keskin, 15 Ağustos 2009- 31 Aralık 2011 arasında Yalova Belediyesi'nde mimar olarak çalıştı. İddiasına göre, haksız gerekçelerle işten çıkarıldı. Keskin, Bursa 3'üncü İdare Mahkemesi'ne açtığı davayla işe iade edildi. Mahkeme ayrıca 7 yıllık maddi ve manevi tüm özlük haklarının ödenmesine karar verdi. Keskin, 20 Şubat 2018 tarihinde yeniden Yalova Belediyesi'nde işe başladı. 2009 yılında birlikte işe girdiği mesai arkadaşları 2013 yılında memur statüsüne geçirilen Mühübe Keskin, bu hakkın kendisine de verilmesini istedi. Ancak bu talebi reddedildi.