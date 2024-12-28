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Giriş Tarihi: 28.12.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 06:40

Mahkemede 'katil sensin' kavgası! Narin cinayeti davasında sona gelindi

Son dakika haberi... Narin Güran davasının dünkü duruşmasında sanık Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın savunmaları alındı. Sanıklar birbirlerini suçlamak dışında yeni bir bilgi vermedi. Bakanlık avukatlarına göre işlenen suç somut delillerle sabit ve sanıklar tüm süreçte birbirleriyle ortak eylem birliğinde...

Hüseyin KAÇAR
Mahkemede ’katil sensin’ kavgası! Narin cinayeti davasında sona gelindi

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ikinci duruşmasının ikinci gününde amca Salim Güran ve cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile ağabey Enes Güran son savunmalarını yaptı. Amca Güran savunmasında 'Bu vahşi' diye işaret ettiği Nevzat Bahtiyar'ın katil olduğunu öne sürdü.

Mahkemede ’katil sensin’ kavgası! Narin cinayeti davasında sona gelindi

Nevzat Bahtiyar ise 'Salim bana Narin'i öldürdüğünü söyledi. Katil ben değilim. Ben sadece taşıdım. Onunla ilgili de cezam neyse çekerim' diye konuştu. Davaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 3 avukatı yaptıkları açıklamada "Dosyada yer alan delillere göre Narin boğularak öldürüldü.

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Mahkemede ’katil sensin’ kavgası! Narin cinayeti davasında sona gelindi

Cesedi Eğertutmaz Deresi'ne bırakıldı, öldürme eylemi 15.19 ile 16.00 arasında oldu. Bu saat aralığında sanıkların olay yerinde bir arada olduklarının sabit, bunun aksinin hiçbir aşamada ispat edilememiş olması ile o anda ahır önünde kameralar tarafından tespit edilen ışık parlaması ve canlı yoğunluğu eylemin o anda orada bulunan kişiler tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir.

Mahkemede ’katil sensin’ kavgası! Narin cinayeti davasında sona gelindi

Birbirini destekleyen somut delillerin yanında olay anından bugüne kadar sanıkların içinde bulunduğu tutum ve davranışlar incelendiğinde, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek fiil üzerinden ortak hâkimiyet kurdukları ve birbirlerinin eylemlerini tamamladıkları sabittir" ifadelerini kullandı.

Mahkemede ’katil sensin’ kavgası! Narin cinayeti davasında sona gelindi

Duruşmanın ilk gününde tanıklar Ramazan Atasoy, çoban Ahmet Akgün ve amca Erhan Güran dinlenirken, baba Arif Güran da mahkemeye ifade vermişti. Aile üyelerinin olay çıkarması üzerine mahkeme başkanı dün salona aile üyelerini almadı. Duruşmaya bugün de devam edilecek.

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