Mahkemede ’katil sensin’ kavgası! Narin cinayeti davasında sona gelindi

Cesedi Eğertutmaz Deresi'ne bırakıldı, öldürme eylemi 15.19 ile 16.00 arasında oldu. Bu saat aralığında sanıkların olay yerinde bir arada olduklarının sabit, bunun aksinin hiçbir aşamada ispat edilememiş olması ile o anda ahır önünde kameralar tarafından tespit edilen ışık parlaması ve canlı yoğunluğu eylemin o anda orada bulunan kişiler tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir.