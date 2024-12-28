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Mahkemede 'katil sensin' kavgası! Narin cinayeti davasında sona gelindi
Giriş Tarihi: 28.12.2024 06:37
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
06:40
Mahkemede 'katil sensin' kavgası! Narin cinayeti davasında sona gelindi
Son dakika haberi... Narin Güran davasının dünkü duruşmasında sanık Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın savunmaları alındı. Sanıklar birbirlerini suçlamak dışında yeni bir bilgi vermedi. Bakanlık avukatlarına göre işlenen suç somut delillerle sabit ve sanıklar tüm süreçte birbirleriyle ortak eylem birliğinde...