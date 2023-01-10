Mahmut Övür yazdı! HDP’nin ’masa operasyonu’: Kılıçdaroğlu’nun ipi çekiliyor

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala 6'lı masada adaylık tartışmaları devam ediyor. HDP'nin gizliden destek verdiği 6'lı masa, geçtiğimiz günlerde 10'uncu toplantısını gerçekleştirirken kamuoyuna herhangi bir aday ismi sunmadı ve adaylık görüşmelerine 11'inci toplantıda başlanacağını duyurdu. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ise 6'lı masadaki adaylık krizi ile ilgili bir yazı kaleme aldı. "Altılı masa keyfinden aday belirlemeyi uzatmıyor. Başından beri bilinçli bir oyalama taktiği izleniyor." diyen Mahmut Övür, önemli bilgiler paylaştı. İşte Mahmut Övür'ün o yazısı...