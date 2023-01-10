Mahmut Övür yazdı! HDP’nin ’masa operasyonu’: Kılıçdaroğlu’nun ipi çekiliyor

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında 6'lı masadaki aday krizine değindi. HDP'nin "Biz de adayımızı çıkaracağız" çıkışının tesadüf olmadığını belirten Mahmut Övür, "Dertleri de pazarlık yapmak veya birilerinin dediği gibi masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirmek değil, tam tersine icazet verilmeyen Kılıçdaroğlu'nun hesabını bozmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Mahmut Övür'ün köşe yazısı:

Altılı masa keyfinden aday belirlemeyi uzatmıyor. Başından beri bilinçli bir oyalama taktiği izleniyor. O taktik sayesinde de gerçek sorunlar gölgeleniyor. Tabii buna paralel masada bir de gerçek aday kavgası var ve hâlâ nokta konmuş değil.

Akşener-İmamoğlu ikilisi geri adım atmış gibi görünse de arka planda kavga devam ediyor.