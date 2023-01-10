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Haberler Yaşam Mahmut Övür yazdı! HDP'nin 'masa operasyonu': Kılıçdaroğlu'nun ipi çekiliyor
Giriş Tarihi: 10.01.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 08:29

Mahmut Övür yazdı! HDP'nin 'masa operasyonu': Kılıçdaroğlu'nun ipi çekiliyor

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala 6'lı masada adaylık tartışmaları devam ediyor. HDP'nin gizliden destek verdiği 6'lı masa, geçtiğimiz günlerde 10'uncu toplantısını gerçekleştirirken kamuoyuna herhangi bir aday ismi sunmadı ve adaylık görüşmelerine 11'inci toplantıda başlanacağını duyurdu. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ise 6'lı masadaki adaylık krizi ile ilgili bir yazı kaleme aldı. "Altılı masa keyfinden aday belirlemeyi uzatmıyor. Başından beri bilinçli bir oyalama taktiği izleniyor." diyen Mahmut Övür, önemli bilgiler paylaştı. İşte Mahmut Övür'ün o yazısı...

Mahmut Övür yazdı! HDP’nin ’masa operasyonu’: Kılıçdaroğlu’nun ipi çekiliyor

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında 6'lı masadaki aday krizine değindi. HDP'nin "Biz de adayımızı çıkaracağız" çıkışının tesadüf olmadığını belirten Mahmut Övür, "Dertleri de pazarlık yapmak veya birilerinin dediği gibi masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirmek değil, tam tersine icazet verilmeyen Kılıçdaroğlu'nun hesabını bozmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Mahmut Övür'ün köşe yazısı:

Altılı masa keyfinden aday belirlemeyi uzatmıyor. Başından beri bilinçli bir oyalama taktiği izleniyor. O taktik sayesinde de gerçek sorunlar gölgeleniyor. Tabii buna paralel masada bir de gerçek aday kavgası var ve hâlâ nokta konmuş değil.
Akşener-İmamoğlu ikilisi geri adım atmış gibi görünse de arka planda kavga devam ediyor.

Mahmut Övür yazdı! HDP’nin ’masa operasyonu’: Kılıçdaroğlu’nun ipi çekiliyor

Şimdi bu kavgaya masanın yedinci ayağı HDP de müdahil oldu. Masaya alınmadığı halde bugüne kadar nedense aday göstermeyen HDP, birden devreye girdi ve Pervin Buldan, meydan okurcasına "Biz de aday çıkaracağız" dedi.

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Mahmut Övür yazdı! HDP’nin ’masa operasyonu’: Kılıçdaroğlu’nun ipi çekiliyor

Aday çıkarırlar mı göreceğiz ama masaya alınmayacaklarını, açık pazarlık yapamayacaklarını onlar da biliyor. Çünkü HDP'nin Kandil'den, Kandil'in de Washington'dan bağımsız davranma ihtimali yok. Masa da bunu farkında ve üstlenemiyor. Tabii tek bağlantı yolu da bu kanal değil.

Sahi Washington altılı masayı sadece izlemekle mi yetiniyor? Biden ve zehir akıtan adamları, büyükelçileri, küresel lobileri boş mu oturuyor?

Mahmut Övür yazdı! HDP’nin ’masa operasyonu’: Kılıçdaroğlu’nun ipi çekiliyor

Mesela Kandil'deki adamları boş oturmuyor. PKK elebaşı Duran Kalkan korku içinde bakın neler anlatıyor:
"Bu seçim çalışmalarını kesinlikle böyle bir mücadele olarak ele almak lazım. Bu siyasi, askeri durumla kesinlikle birleştirmek gerekli... Bunlardan kopuk, bunların dışında bir seçim kesinlikle yoktur, olamaz."
Pervasızlığa bakar mısınız? Kendi yürüttükleri terör saldırılarını bile "seçim" çalışmalarından ayrı tutmuyor. Bu yüzden telaşla uyarıyor:

Mahmut Övür yazdı! HDP’nin ’masa operasyonu’: Kılıçdaroğlu’nun ipi çekiliyor

"Küçük şeyler mesele yapılmamalı. Tarihe gömmek için ne gerekiyorsa yapmak lazım."
Gördüğünüz gibi PKK baronu, tam altılı masanın ve foncu medyanın ortak, "Erdoğan'ı devirmek" hissiyatını seslendiriyor. Onlar da bunu, PKK-HDP ilişkisini dert etmeyerek ve görmezden gelerek cevapsız bırakmıyor.

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