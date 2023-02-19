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Haberler Yaşam Mahmut Övür yazdı: O yalan haber Hatay için ikinci depremdi! "En az 8 saat kimse enkaza bakmadı"
Giriş Tarihi: 19.02.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 10:11

Mahmut Övür yazdı: O yalan haber Hatay için ikinci depremdi! "En az 8 saat kimse enkaza bakmadı"

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, diğer yandan asrın felaketiyle ilgili sosyal medyada ortaya atılan provokasyon ve yalan haberlerle mücadele ediyor. BaBala TV'nin "Baraj patladı" yalanı sonrası bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sekteye uğrarken, Oğuzhan Uğur hakkında da soruşturma başlattı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı "Baraj patladı kaçın.." başlıklı köşe yazısında bu konuya değindi, söz konusu asılsız iddianın bölgedeki çalışmaları nasıl etkilediğini yazdı. İşte detaylar...

Mahmut Övür yazdı: O yalan haber Hatay için ikinci depremdi! En az 8 saat kimse enkaza bakmadı

Depremin sarstığı bereketli topraklara doğru yola çıkarken aklımda hep olağan bir deprem yıkımı göreceğimi sanıyordum. Öyle olmadığını Gaziantep'ten İslahiye, Akbez, Hassa ve Kırıkhan'a adım attığımda gördüm. Ama "Bu daha neymiş?" dedirtenini ise o güzelim medeniyeler şehri Hatay'a girdiğimde anladım.

Mahmut Övür yazdı: O yalan haber Hatay için ikinci depremdi! En az 8 saat kimse enkaza bakmadı

Gördüğüm şey deprem değil, küçük bir kıyametin izleriydi. O derin izleri ancak bakanlar deği l yaşayanlar anlatabilirdi:
Hataylı bir esnaf anlatıyor:
"Bu deprem değil bir kıyametti. İnanın o 80-90 saniye geçmek bilmedi. Pijamalarımla dışarı çıktığımda soğuk ve bardaktan boşanırcasına yağmur vardı ve zifiri karanlığın içinden sadece 'kurtarın' feryatları duyuluyordu. O an bu kıyamet dedim."

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Mahmut Övür yazdı: O yalan haber Hatay için ikinci depremdi! En az 8 saat kimse enkaza bakmadı

Depremde kız kardeşini enkazdan çıkardıktan sonra diğer insanlara yardım etmek için koşturan 40 yaşındaki Ömer ise ertesi günün akşamı yaşanan bir başka dehşetten söz etti. Uzaktan bakanların "yanlışlık olmuş" diye yorumladığı "Hatay'da baraj patladı" yalan haberinden. Ömer'e göre o yalan haber Hatay için ikinci bir depremdi:

Mahmut Övür yazdı: O yalan haber Hatay için ikinci depremdi! En az 8 saat kimse enkaza bakmadı

"Gecenin karanlığında enkazda çalışıyoruz. Birçok yerden ses veren insanlara ulaşmak üzereyiz. Birden büyük bir kalabalığın üzerimize doğru koşarak geldiğini gördüm. 'Baraj patladı kaçın' diye bağırarak geliyorlardı. Biz de işi bırakıp nereye koştuğumuzu bilmeden onlara katıldık. O gece en az 8 saat kimse enkaza bakmadı. Bu yalanı uyduranların vebali çok büyük."

Mahmut Övür yazdı: O yalan haber Hatay için ikinci depremdi! En az 8 saat kimse enkaza bakmadı

"Haberim yoktu" diye açıklama yapan Oğuzhan Uğur'un bu yalanın bedelini hukuken de vicdanen de ödemesi gerekiyor. Sadece onun da değil, deprem anından itibaren onlarca yalana imza atan medya ve siyasi aktörlerin de.

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