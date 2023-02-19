Mahmut Övür yazdı: O yalan haber Hatay için ikinci depremdi! "En az 8 saat kimse enkaza bakmadı"

Gördüğüm şey deprem değil, küçük bir kıyametin izleriydi. O derin izleri ancak bakanlar deği l yaşayanlar anlatabilirdi:

Hataylı bir esnaf anlatıyor:

"Bu deprem değil bir kıyametti. İnanın o 80-90 saniye geçmek bilmedi. Pijamalarımla dışarı çıktığımda soğuk ve bardaktan boşanırcasına yağmur vardı ve zifiri karanlığın içinden sadece 'kurtarın' feryatları duyuluyordu. O an bu kıyamet dedim."

