Malatya deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle ilgili son dakika gelişmeleri Türkiye ve dünyanın gündeminde birinci sırada olmaya devam ediyor. Söz konusu depremlerin ardından Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki büyük deprem daha meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan güncel açıklamaya göre depremlerde 7 bin 108 kişi vefat etti. 40 bin 910 kişinin yaralandığı afet bölgesinde enkazdan kurtarılanların ise 8 bin civarında olduğu aktarıldı.

İLLERDE SON DURUM

Deprem bölgesinden gelen son dakika haberine göre yaralı nakilleri de hızla gerçekleştirilmeye devam ediyor. Büyük yıkım yaşayan şehirlerimizden Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Adana gibi geniş coğrafyada son durum merak edilirken resmi kaynaklardan açıklamalar geldi.