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Giriş Tarihi: 08.02.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 14:34

Malatya deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

A Haber Malatya arama kurtarma çalışmaları canlı izle ekranı… Türkiye deprem bölgesinden enkaz altından gelecek iyi haberler için kenetlendi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem birçok şehri etkilerken çok sayıda vatandaşımızı bu felaketle kaybettik. Arama kurtarma çalışmaları bölgede sürüyor. A Haber ekibi bölgeden anlık ve canlı yayında gelişmeleri paylaşıyor. İşte A Haber - Atv canlı izle ekranı…

Malatya deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

A Haber ekibi Malatya'dan da son durumu naklen paylaşıyor! Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yıkıldı ve hasar aldı. Can kayıpları ise giderek artıyor. Bu kapsamda Türkiye, canlı yayında kurtarma çalışmalarından gelecek iyi haberleri bekliyor. Bölgedeki gelişmeler "A haber canlı izle" ekranı üzerinden takip ediliyor. İşte A haber canlı izle ekranı ve tüm detaylar.

Malatya deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

AHaber CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle ilgili son dakika gelişmeleri Türkiye ve dünyanın gündeminde birinci sırada olmaya devam ediyor. Söz konusu depremlerin ardından Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki büyük deprem daha meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan güncel açıklamaya göre depremlerde 7 bin 108 kişi vefat etti. 40 bin 910 kişinin yaralandığı afet bölgesinde enkazdan kurtarılanların ise 8 bin civarında olduğu aktarıldı.

İLLERDE SON DURUM

Deprem bölgesinden gelen son dakika haberine göre yaralı nakilleri de hızla gerçekleştirilmeye devam ediyor. Büyük yıkım yaşayan şehirlerimizden Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Adana gibi geniş coğrafyada son durum merak edilirken resmi kaynaklardan açıklamalar geldi.

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Malatya deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

DEPREM BÖLGESİNDEN SON DAKİKA VE İLLERDE SON DURUM

13:00 Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta.

12:06 Şanlıurfa'da baba ve oğlu 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

10:53 AFAD: SAKOM'dan alınan bilgilere göre, an itibarıyla 7 bin 108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 40 bin 910 vatandaşımız yaralanmıştır.

10:05 AA'nın aktardığı bilgiye göre dün açıklandığı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün deprem bölgesine geçiyor.

09:49 Hatay havalimanı pisti onarılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli iki depremin ardından hasar gördüğü için uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı'nın onarımını İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üstlendi.

09:38 AFAD: 6 bin 234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37 bin 11 vatandaşımız yaralanmıştır.

09:33 Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1.250'ye yükseldi.

09:34 Kahramanmaraş'ta 53. saatte bir bebek daha canlı olarak enkazdan çıkarıldı.

09:29 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 400 çadırın ardından yeni çadır TIRları da bölgeye getirildi. Gün içerisinde bir çadır kenti daha oluşturulacak

09:12 Deprem bölgelerinde enkaz altından kurtarılan 44 yaralı daha Malatya'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul'a getirildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Diğer yandan depremlerde yaralanan 3'ü çocuk 26 kişi nakledildikleri Çorum'da tedavi altına alındı.

07:30 Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen sağ çıkarıldı.

Malatya deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

DEPREM BÜYÜK BİR YIKIM YAPTI

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Depremin görüntüleri oluşan inanılmaz hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

SON DAKİKA | OHAL DEVREDE, 100 MİLYAR KAYNAK BÖLGEYE AKTARILIYOR

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Malatya deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

HATAY SON DURUM

Şehrin neredeyse tamamının depremden etkilendiği Hatay'da birçok noktada arama kurtarma faliyeti gerektiren alan söz konusu. Evlerin kiminin dikey kiminin yatay şekilde çöktüğü gözlenirken Hatay'daki enkazlardan çıkarılan çok sayıda vatandaş en yakın il ya da hastanelere sevk edildi. Ulaşımın olmadığı noktalarda sorun giderilmeye çalışılırken bazı ilçe ve mahallelerde iş makinelerinin gidişinde zorluklar bulunuyor.

ADIYAMAN SON DURUM

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeler için tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Adıyaman'dan aldığı hastalarla Ankara'ya döndü.

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay depreminden son durum: OHAL deprem bölgesinde Arama kurtarma ekiplerinden son dakika

SON DAKİKA