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Haberler Yaşam MALATYA DEPREM OLDU SON DAKİKA || 16 Haziran 2024 Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Afad açıkladı!
Giriş Tarihi: 16.06.2024 22:00 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 22:00

MALATYA DEPREM OLDU SON DAKİKA || 16 Haziran 2024 Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Afad açıkladı!

Son dakika Malatya'da hissedilen Akçadağ merkezli deprem haberi geldi. Akçadağ merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları

MALATYA DEPREM OLDU SON DAKİKA || 16 Haziran 2024 Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Afad açıkladı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 20:24'de merkez üssü Malatya olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Istanbul'da deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...

MALATYA DEPREM OLDU SON DAKİKA || 16 Haziran 2024 Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Afad açıkladı!

SON DAKİKA MALATYA DEPREM

Büyüklük:4.4(Ml)

Yer: Akçadağ Malatya

Tarih:2024-06-16

Saat:20:24:25TSİ

Derinlik:5.0 km

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MALATYA DEPREM OLDU SON DAKİKA || 16 Haziran 2024 Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Afad açıkladı!

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA DEPREM OLDU SON DAKİKA || 16 Haziran 2024 Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Afad açıkladı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA DEPREM OLDU SON DAKİKA || 16 Haziran 2024 Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Afad açıkladı!
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