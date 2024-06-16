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MALATYA DEPREM OLDU SON DAKİKA || 16 Haziran 2024 Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Afad açıkladı!
Giriş Tarihi: 16.06.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
22:00
MALATYA DEPREM OLDU SON DAKİKA || 16 Haziran 2024 Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? Afad açıkladı!
Son dakika Malatya'da hissedilen Akçadağ merkezli deprem haberi geldi. Akçadağ merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları