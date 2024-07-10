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Haberler Yaşam MALATYA DEPREM SON DAKİKA || Şiddetli sallandı! 10 Temmuz 2024 az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 13:56

MALATYA DEPREM SON DAKİKA || Şiddetli sallandı! 10 Temmuz 2024 az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika: Malatya deprem haberi... AFAD ve Kandilli Rasathanesinden gelen son dakika duyurusuna göre merkez üssü Yeşilyurt olarak ölçülen bir deprem kayıtlara geçti. 4 üstü şiddetteki sallantıyı hisseden bölge sakinleri "Az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde" sorularına yanıt arıyor. Peki, 10 Temmuz 2024 şimdi Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar...

MALATYA DEPREM SON DAKİKA || Şiddetli sallandı! 10 Temmuz 2024 az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem ülkesi olan ülkemizde yeni bir sallantı haberi bu sefer Malatya'dan geldi. AFAD ve Kandilli Rasathabesi son depremler listesi ile detayları belli olan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Peki, az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte detaylar...

MALATYA DEPREM SON DAKİKA || Şiddetli sallandı! 10 Temmuz 2024 az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

MALATYA DEPREM SON DAKİKA!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Yeşilyurt (Malatya)merkezli deprem meydana geldi. 10 Temmuz Çarşamba günü saat 12.54'de gerçekleşen sarsıntı yerin 14.27 km altında kaydedildi.

Sarsıntı 4.3 büyüklüğünde kaydedildi. İşte, ayrıntılar...

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MALATYA DEPREM SON DAKİKA || Şiddetli sallandı! 10 Temmuz 2024 az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

MALATYA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2024-07-10
Saat:12:54:31 TSİ
Enlem:38.25806 N
Boylam:38.12083 E
Derinlik:14.27 km

MALATYA DEPREM SON DAKİKA || Şiddetli sallandı! 10 Temmuz 2024 az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA DEPREM SON DAKİKA || Şiddetli sallandı! 10 Temmuz 2024 az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA