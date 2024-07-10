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MALATYA DEPREM SON DAKİKA || Şiddetli sallandı! 10 Temmuz 2024 az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
13:56
MALATYA DEPREM SON DAKİKA || Şiddetli sallandı! 10 Temmuz 2024 az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika: Malatya deprem haberi... AFAD ve Kandilli Rasathanesinden gelen son dakika duyurusuna göre merkez üssü Yeşilyurt olarak ölçülen bir deprem kayıtlara geçti. 4 üstü şiddetteki sallantıyı hisseden bölge sakinleri "Az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde" sorularına yanıt arıyor. Peki, 10 Temmuz 2024 şimdi Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar...