MALATYA DEPREM SON DAKİKA || Şiddetli sallandı! 10 Temmuz 2024 az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem ülkesi olan ülkemizde yeni bir sallantı haberi bu sefer Malatya'dan geldi. AFAD ve Kandilli Rasathabesi son depremler listesi ile detayları belli olan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Peki, az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte detaylar...