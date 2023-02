ADIYAMAN'DA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ YARALI VAR, KAÇ BİNA YIKILDI?

Malatya Valisi Hulusi Şahin tarafından 7 Şubat Salı saat 7.00'de paylaşılan verilere göre, depremde Malatya'da 140 bina yıkıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, can kaybına ilişkin son bilgileri duyurdu.

Oktay'ın illerle ilgili verdiği bilgiler şöyle;

Kahramanmaraş: 530 can kaybı, Hatay: 872 can kaybı, Osmaniye: 293 can kaybı, Adıyaman: 770 can kaybı, Diyarbakır: 92 can kaybı, Şanlıurfa: 95 can kaybı, Gaziantep: 481 can kaybı, Adana: 146 can kaybı, Malatya: 166 can kaybı, Elazığ: 2 can kaybı.