Geçtiğimiz gün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi bölgede büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde yoğun bir şekilde hissedilen depremin şiddeti Malatya ilimizi de sarstı. Malatya'da çok sayıda bina yıkılırken pek çok vatandaş hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. AFAD sık sık yaptığı açıklamalar ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Malatya ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi veriyor. Peki, Malatya depreminde kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu ve son durum ne? İşte Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı…