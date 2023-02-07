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Haberler Yaşam Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı: Malatya’da kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?
Giriş Tarihi: 07.02.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 15:01

Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı: Malatya’da kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

Geçtiğimiz gün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi bölgede büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde yoğun bir şekilde hissedilen depremin şiddeti Malatya ilimizi de sarstı. Malatya'da çok sayıda bina yıkılırken pek çok vatandaş hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. AFAD sık sık yaptığı açıklamalar ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Malatya ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi veriyor. Peki, Malatya depreminde kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu ve son durum ne? İşte Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı…

Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı: Malatya’da kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

6 Şubat Pazartesi günü yaşanan iki şiddetli Kahramanmaraş depremi, Malatya başta olmak üzere çevre illerde büyük bir yıkıma neden oldu. Aynı gün içinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremler ve artçı sarsıntılarla beraber Malatya'da çok sayıda bina yıkıldı. Bölgede göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, ''Malatya'da kaç bina yıkıldı, ölü ve sayısı kaç oldu, son durum ne?'' soruları yanıt aramaya başladı. Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı AFAD tarafından yapılan açıklamalarla netlik kazanıyor. İşte Malatya'da son durum…

Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı: Malatya’da kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BİLANÇOSU AÇIKLANDI!

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

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Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı: Malatya’da kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı: Malatya’da kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

3 BİN 549 KİŞİ VEFAT ETTİ 22 BİN 168 YARALI

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada; dün saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde olmak üzere 312 sarsıntı daha olduğu belirtildi.

Depremlerde; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da toplam 3 bin 549 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 bin 168 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır.

Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı: Malatya’da kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

ADIYAMAN'DA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ YARALI VAR, KAÇ BİNA YIKILDI?

Malatya Valisi Hulusi Şahin tarafından 7 Şubat Salı saat 7.00'de paylaşılan verilere göre, depremde Malatya'da 140 bina yıkıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, can kaybına ilişkin son bilgileri duyurdu.

Oktay'ın illerle ilgili verdiği bilgiler şöyle;

Kahramanmaraş: 530 can kaybı, Hatay: 872 can kaybı, Osmaniye: 293 can kaybı, Adıyaman: 770 can kaybı, Diyarbakır: 92 can kaybı, Şanlıurfa: 95 can kaybı, Gaziantep: 481 can kaybı, Adana: 146 can kaybı, Malatya: 166 can kaybı, Elazığ: 2 can kaybı.

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