MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2022 Malatya TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!

Malatya TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı yayında! 28 Kasım bugün kesinleşecek Malatya sosyal konut başvuru sonuçları canlı yayın ile takip edilecek. Merkez, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan ilçeleri için Malatya TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başlarken bugün çekilecek Yazıhan, Balaban, Kuluncak, Pütürge, Kale ilçeleri de heyecanla bekleniyor. TOKİ Malatya kura sonuçları 2+1 3+1 asil ve yedek isim listesi ile sorgulanıyor. Toplamda 2 bin 791 konut hak sahiplerine ulaştırılıyor. İşte, 2022 Malatya TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı yayın ekranı…