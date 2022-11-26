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Haberler Yaşam MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Malatya TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 sosyal konut başvuru sonucu
Giriş Tarihi: 26.11.2022 07:15 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 07:15

MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Malatya TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 sosyal konut başvuru sonucu

Malatya TOKİ kura çekimi sonuçları 26 Kasım 2022 (bugün) belli olmaya başlıyor. 26-28 Kasım tarihleri arasında çekilecek Malatya sosyal konut kuraları canlı yayın ile takip edilecek. Merkez, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan, Yazıhan, Balaban, Kuluncak, Pütürge, Kale ilçeleri için Malatya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemleri başladı. Bugün TOKİ Malatya kura sonuçları Merkez ve Darende ilçesi ile başlayacak. Kazanan isimleri canlı yayın ile takip edecek adaylar toplamda 2 bin 791 konutun hak sahiplerine ulaştırılmasını ilgiyle takip ediyor. İşte, 2+1 3+1 isim listesi ile Malatya TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı!

MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Malatya TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 sosyal konut başvuru sonucu

Malatya TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile takipte. Bugün başlayacak Merkez, Darende kura sonuçları, bu ilçelerde bulunan sosyal konutların hak sahiplerini belirleyecek. Malatya TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 2+1 3+1 isim listesi engelli, genç, emekli kategorilerinde kazanan adayları buluyor. Sonuçlar canlı olarak Youtube kanalında ekrana yansıyor. Peki, Malatya TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 2022 TOKİ Malatya sonuçları isim listesi…

MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Malatya TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 sosyal konut başvuru sonucu

TOKİ KURA ÇEKİMİ MALATYA VE DİYARBAKIR'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 26 Kasım bugün Malatya ve Diyarbakır'da çekiliş gerçekleşiyor

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MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Malatya TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 sosyal konut başvuru sonucu

TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

11 ilçede toplamda 2 bin 791 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Malatya kura çekilişi 26-28 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Merkez Kapalı Spor Salonu'nda olacak.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

26 Kasım: Merkez, Darende

27 Kasım: Doğanşehir, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan

28 Kasım: Yazıhan, Balaban, Kuluncak, Pütürge, Kale

MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Malatya TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 sosyal konut başvuru sonucu

TOKİ MALATYA KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Malatya kura çekimi 26 Kasım saat 10.00'da başlıyor. İşte TOKİ Malatya evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

MALATYA MERKEZ: 1180 KONUT

MALATYA DARENDE: 241

MALATYA DOĞANŞEHİR: 350

MALATYA AKÇADAĞ: 250

MALATYA ARAPGİR: 100

MALATYA HEKİMHAN: 100

MALATYA YAZIHAN: 150

MALATYA BALABAN: 120

MALATYA KULUNCAK: 100

MALATYA PÜTÜRGE: 100

MALATYA KALE: 100

MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Malatya TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 sosyal konut başvuru sonucu

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Malatya TOKİ kura sonuçları için

TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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