Haberler Yaşam MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Malatya TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 sosyal konut başvuru sonucu

Giriş Tarihi: 26.11.2022 07:15 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 07:15

MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Malatya TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 sosyal konut başvuru sonucu

Malatya TOKİ kura çekimi sonuçları 26 Kasım 2022 (bugün) belli olmaya başlıyor. 26-28 Kasım tarihleri arasında çekilecek Malatya sosyal konut kuraları canlı yayın ile takip edilecek. Merkez, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan, Yazıhan, Balaban, Kuluncak, Pütürge, Kale ilçeleri için Malatya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemleri başladı. Bugün TOKİ Malatya kura sonuçları Merkez ve Darende ilçesi ile başlayacak. Kazanan isimleri canlı yayın ile takip edecek adaylar toplamda 2 bin 791 konutun hak sahiplerine ulaştırılmasını ilgiyle takip ediyor. İşte, 2+1 3+1 isim listesi ile Malatya TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı!