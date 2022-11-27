MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2022 TOKİ Malatya kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

Malatya TOKİ kura çekimi 27 Kasım 2022 Pazar günü de devam ediyor. Bugün yapılan Malatya TOKİ kura çekilişi ile beraber Doğanşehir, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan ilçelerinde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 seçenekli 800 konut hak sahibini bulacak. TOKİ Malatya kura çekimi canlı izle ekranı TOKİ Youtube kanalı üzerinden erişime açıldı ve Malatya TOKİ kura sonuçları canlı yayın ekranı ile duyurulacak. Bu kapsamda Malatyalı vatandaşlar, TOKİ Malatya kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemlerine başladı. Peki, Malatya TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, 2022 Malatya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi…