MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2022 TOKİ Malatya kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ kura çekimi Doğu ve Güneydoğu illeri için devam ediyor. Bu kapsamda Malatya TOKİ kura çekimi, 26-28 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Merkez, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan, Yazıhan, Balaban ilçeleri için yapılacak çekiliş sonrası 2 bin 791 konut hak sahibini bulacak. 27 Kasım Pazar günü (bugün) Malatya Doğanşehir, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan için kura çekilişi yapılıyor. Malatya TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilebilecek olup Malatya TOKİ kura sonuçları TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Malatya TOKİ kura çekimi nereden izlenir, Malatya TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, 2022 TOKİ Malatya kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…