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Haberler Yaşam MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2022 TOKİ Malatya kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 27.11.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 10:41

MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2022 TOKİ Malatya kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ kura çekimi Doğu ve Güneydoğu illeri için devam ediyor. Bu kapsamda Malatya TOKİ kura çekimi, 26-28 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Merkez, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan, Yazıhan, Balaban ilçeleri için yapılacak çekiliş sonrası 2 bin 791 konut hak sahibini bulacak. 27 Kasım Pazar günü (bugün) Malatya Doğanşehir, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan için kura çekilişi yapılıyor. Malatya TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilebilecek olup Malatya TOKİ kura sonuçları TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Malatya TOKİ kura çekimi nereden izlenir, Malatya TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, 2022 TOKİ Malatya kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…

MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2022 TOKİ Malatya kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

Malatya TOKİ kura çekimi 27 Kasım 2022 Pazar günü de devam ediyor. Bugün yapılan Malatya TOKİ kura çekilişi ile beraber Doğanşehir, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan ilçelerinde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 seçenekli 800 konut hak sahibini bulacak. TOKİ Malatya kura çekimi canlı izle ekranı TOKİ Youtube kanalı üzerinden erişime açıldı ve Malatya TOKİ kura sonuçları canlı yayın ekranı ile duyurulacak. Bu kapsamda Malatyalı vatandaşlar, TOKİ Malatya kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemlerine başladı. Peki, Malatya TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, 2022 Malatya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi…

MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2022 TOKİ Malatya kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ MALATYA VE DİYARBAKIR'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 26 Kasım'da başlayan TOKİ Malatya ve Diyarbakır çekilişleri, 27 Kasım Pazar günü de devam ediyor.

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MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2022 TOKİ Malatya kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

11 ilçede toplamda 2 bin 791 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Malatya kura çekilişi 26-28 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Merkez Kapalı Spor Salonu'nda olacak.

TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2022 TOKİ Malatya kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

26 Kasım: Merkez, Darende

27 Kasım: Doğanşehir, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan

28 Kasım: Yazıhan, Balaban, Kuluncak, Pütürge, Kale

MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2022 TOKİ Malatya kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

MALATYA HEKİMHAN: 100

MALATYA YAZIHAN: 150

MALATYA BALABAN: 120

MALATYA KULUNCAK: 100

MALATYA PÜTÜRGE: 100

MALATYA KALE: 100

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