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Haberler Yaşam Malatya ve Adana TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023: Malatya ve Adana müşterek ve müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 10.04.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 08:38

Malatya ve Adana TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023: Malatya ve Adana müşterek ve müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa kuraları için yeni tarihler belli oldu. 3. etap TOKİ arsa kura takvimine göre, 10 Nisan Pazartesi bugün Malatya ve Adana illerinde kura çekilişi gerçekleştirilecek. Malatya Kale ilçesinde 50 müstakil, Adana Karaisalı ve Yumurtalık ilçelerinde ise 450 müşterek arsa hak sahibini bulacak. Kuralar TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilebilecek. TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi canlı yayın sonrası erişime açılacak. Peki, Malatya ve Adana TOKİ arsa kuraları saat kaçta çekilecek, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte, 10 Nisan 2023 Malatya ve Adana TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

Malatya ve Adana TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023: Malatya ve Adana müşterek ve müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Tarihi projede İlk Evim Arsa kuraları 3. Etap ile devam ediyor. Nisan ayı boyunca gerçekleşecek TOKİ arsa kura takvimi yayınlandı. Takvime göre, 10 Nisan Pazartesi bugün Malatya'da 50 müstakil, Adana'da ise 450 müşterek olmak üzere toplam 500 arsanın hak sahibi belirlenecek. Başvuru sahipleri, arsa sahibi olup olmadığını TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı ile öğrenilebilecek. Canlı yayın sonrası TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, Malatya ve Adana TOKİ arsa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 10 Nisan 2023 Malatya ve Adana TOKİ arsa sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

Malatya ve Adana TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023: Malatya ve Adana müşterek ve müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

YENİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ''İlk Evim'', ''İlk İş Yerim'' ve ''İlk Evim Arsa'' için kuralarına devam ediyor.

1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni kura tarihlerini açıkladı.

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Malatya ve Adana TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023: Malatya ve Adana müşterek ve müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

İLK İŞ YERİM' KURALARI İLE 5 İLDE TOPLAM 1. 621 HAK SAHİBİ AÇIKLANDI

Buna göre, "İlk İş Yerim" projesi üçüncü etap kura çekimleri 7 Nisan 2023 tarihinde 5 il ve 5 ilçede yapıldı. Böylece Adana, Eskişehir, Erzurum, Kayseri ve Malatya'da toplam 1.621 hak sahibi belirlendi.

Adana/Sarıçam (379 asil-hak sahibi)

Eskişehir/Odunpazarı (304 asil-hak sahibi)

Erzurum/Yakutiye (218 asil-hak sahibi)

Kayseri/Melikgazi (214 asil-hak sahibi)

Malatya/Battalgazi (506 asil-hak sahibi)

Malatya ve Adana TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023: Malatya ve Adana müşterek ve müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

MALATYA VE ADANA TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Malatya'da 50 müstakil, Adana'da ise 450 müşterek arsanın hak sahibi 10 Nisan 2023 Pazartesi bugün belirlenecek.

Malatya ve Adana arsa kuraları, saat 12:00'de başlayacak.

MALATYA ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ADANA ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Malatya ve Adana TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023: Malatya ve Adana müşterek ve müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ YAYINDA!

''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap kuraları 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahibini bulacak.

İşte il il TOKİ arsa çekiliş takvimi:

10 NİSAN 2023

Malatya: Kale İlk Evim 50 Müstakil Arsa

Adana: Karaisalı, Yumurtalık 450 Müşterek Arsa

Kahramanmaraş: Andırın, Elbistan, Göksun 910 Müstakil Arsa

Gaziantep: Oğuzeli 470 Müstakil Arsa

Adıyaman: Çelikhan, Gölbaşı, Kahta 610 Müşterek Arsa

Hatay: Antakya, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, Kırıkhan 2340 Müstakil Arsa

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