MALATYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Malatya’da okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!

Malatya'da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve veliler arasında okulların 13 Şubat 2025 Perşembe günü tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Malatya Valiliği, bu konuda resmi bir açıklama yaparak tüm soruları yanıtlandırdı. Peki, 13 Şubat Perşembe günü malatya'da okullar var mı, yok mu, son durum ne? İşte, ayrıntılar...