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MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Malatya'da okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
21:02
MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Malatya'da okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!
Malatya'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şehirdeki yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, 13 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini büyük bir merakla bekliyor. MGM'nin hava durumu tahminlerine göre, Malatya'da kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği ve şiddetli olacağı öngörülüyor. Bu sebeple, 13 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, Malatya halkı için oldukça önemli bir konu haline gelmiş durumda. Peki, 13 Şubat Perşembe malatya'da yarın okullar tatil mi?