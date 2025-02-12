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Haberler Yaşam MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Malatya'da okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 20:57 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:02

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Malatya'da okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!

Malatya'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şehirdeki yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, 13 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini büyük bir merakla bekliyor. MGM'nin hava durumu tahminlerine göre, Malatya'da kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği ve şiddetli olacağı öngörülüyor. Bu sebeple, 13 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, Malatya halkı için oldukça önemli bir konu haline gelmiş durumda. Peki, 13 Şubat Perşembe malatya'da yarın okullar tatil mi?

MALATYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Malatya’da okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!

Malatya'da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve veliler arasında okulların 13 Şubat 2025 Perşembe günü tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Malatya Valiliği, bu konuda resmi bir açıklama yaparak tüm soruları yanıtlandırdı. Peki, 13 Şubat Perşembe günü malatya'da okullar var mı, yok mu, son durum ne? İşte, ayrıntılar...

MALATYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Malatya’da okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Malatya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 13 Şubat Perşembe günü 1 gün ara verildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde kar yağışının daha da artması beklendiğini belirterek, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olduğunu duyurdu. Ayrıca, engelli çalışanlar ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

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MALATYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Malatya’da okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
13 Şubat 2025 tarihinde Malatya'da hava soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 3°C civarında seyrederken, gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek ve kar yağışı etkili olacak.

MALATYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Malatya’da okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!

Özellikle sabah saatlerinde hava bulutlu olacak, öğleden sonra ise kar yağışı ihtimali artacak. Bu nedenle dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları, sıcak tutacak kıyafetler giymeleri ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

MALATYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Malatya’da okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!
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