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Haberler Yaşam Malatya’da yarın okullar tatil mi? 22 Mart salı okullar tatil mi, Malatya Valiliği’nden açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 21.03.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 15:18

Malatya’da yarın okullar tatil mi? 22 Mart salı okullar tatil mi, Malatya Valiliği’nden açıklama geldi mi?

Türkiye'nin dört bir yanında yağan yoğun kar yağışı sosyal hayatta aksaklıklara neden oluyor. Bu hafta bitmesi beklenen şiddetli kar yağışı "yarın okullar tatil mi?" sorusunu beraberinde getirdi. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta cuma ve pazartesi günleri için alınan kar tatili önlemleri kapsamında eğitim öğretime birçok ilde ara verilmişti. Yarın için de aynı soru gündemde. O iller arasında Malatya da var. Malatya Valiliği duyuruları takip ediliyor. Peki, Malatya'da yarın okullar tatil mi? İşte cevabı…

Malatya’da yarın okullar tatil mi? 22 Mart salı okullar tatil mi, Malatya Valiliği’nden açıklama geldi mi?

Eğitimden ulaşıma birçok alandaki faaliyetlerin sürmesini engelleyen şiddetli kar yağışı, illerde Cuma ve pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin durmasına neden olmuştu. Hafta sonu etkisini artıran yağışın Salı günü için eğitim - öğretime nasıl etki edeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Valiliklerden gelen kar tatili açıklamaları ilgiyle takip ediliyor. "Malatya'da yarın okullar tatil mi" sorusu yanıt arıyor. İşte 22 Mart Salı kar tatili açıklamaları...

Malatya’da yarın okullar tatil mi? 22 Mart salı okullar tatil mi, Malatya Valiliği’nden açıklama geldi mi?

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya Valiliği kar tatili konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

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Malatya’da yarın okullar tatil mi? 22 Mart salı okullar tatil mi, Malatya Valiliği’nden açıklama geldi mi?

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Malatya: Parçalı bulutlu.

Malatya’da yarın okullar tatil mi? 22 Mart salı okullar tatil mi, Malatya Valiliği’nden açıklama geldi mi?
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Malatya’da yarın okullar tatil mi? 22 Mart salı okullar tatil mi, Malatya Valiliği’nden açıklama geldi mi?
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