Haberler Yaşam Malatya’da yarın okullar tatil mi? 22 Mart salı okullar tatil mi, Malatya Valiliği’nden açıklama geldi mi?

Giriş Tarihi: 21.03.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 15:18

Malatya’da yarın okullar tatil mi? 22 Mart salı okullar tatil mi, Malatya Valiliği’nden açıklama geldi mi?

Türkiye'nin dört bir yanında yağan yoğun kar yağışı sosyal hayatta aksaklıklara neden oluyor. Bu hafta bitmesi beklenen şiddetli kar yağışı "yarın okullar tatil mi?" sorusunu beraberinde getirdi. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta cuma ve pazartesi günleri için alınan kar tatili önlemleri kapsamında eğitim öğretime birçok ilde ara verilmişti. Yarın için de aynı soru gündemde. O iller arasında Malatya da var. Malatya Valiliği duyuruları takip ediliyor. Peki, Malatya'da yarın okullar tatil mi? İşte cevabı…