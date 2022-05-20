CHP'deki rüşvet skandalları devam ederken son olarak İstanbul Maltepe Belediye Başkanlığı'na yönelik yapılan operasyon sonrasında "Maltepe Belediyesi hangi partide, belediye başkanı Ali Kılıç kimdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Operasyonla beraber belediye bünyesinde görev yapan ve bazı eski belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu şüpheliler gözaltına alındı. Peki, Maltepe Belediyesi hangi partide, belediye başkanı Ali Kılıç kimdir? İşte CHP'deki rüşvet skandalında son dakika gelişmesinin detayları...