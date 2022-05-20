İddiaya göre Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde fırınların bulunan bir vatandaş, Maltepe'deki fırınının mühürlendiğini, bunun üzerine Kadıköy'de rüşvet verdiği görevlileri arayarak durumu anlattığını ve Kadıköy Belediyesi'nde görevli şüphelilerin Maltepe Belediyesi'ndeki tanıdıklarını arayarak fırınını açtırdıklarını ifade etti. Bir diğer itirafçı ise, bütün yasal izinleri olmasına rağmen, zabıta memuru A.K.'ye 5 bin TL verdiğini, A.K.'nin göstermelik olarak inşaat alanına geldiğini, kendilerine herhangi bir cezai işlem uygulamadığını ve bu denetimleri de sadece göstermelik olarak yaptığını anlattı.