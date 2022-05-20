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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Maltepe Belediyesi hangi partide, belediye başkanı kim?
Giriş Tarihi: 20.05.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 10:13

SON DAKİKA: Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Maltepe Belediyesi hangi partide, belediye başkanı kim?

CHP'deki rüşvet skandalları devam ederken son olarak İstanbul Maltepe Belediye Başkanlığı'na yönelik yapılan operasyon sonrasında "Maltepe Belediyesi hangi partide, belediye başkanı Ali Kılıç kimdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Operasyonla beraber belediye bünyesinde görev yapan ve bazı eski belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu şüpheliler gözaltına alındı. Peki, Maltepe Belediyesi hangi partide, belediye başkanı Ali Kılıç kimdir? İşte CHP'deki rüşvet skandalında son dakika gelişmesinin detayları...

SON DAKİKA: Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Maltepe Belediyesi hangi partide, belediye başkanı kim?

Maltepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevi yürüten Haydar B. ve Melih M. ile birlikte Özel Kalem Müdürü olduğu iddia edilen Umut P.'nin de gözaltına alındığı operasyonun ardından iddiaların odağındaki belediyeyle ilgili olarak "Maltepe Belediyesi hangi partide, belediye başkanı Ali Kılıç kimdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan daha önce de CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne bu kez 'tarifeli rüşvet ağı' operasyonu düzenlenmiş çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Peki, Maltepe Belediyesi hangi partide, belediye başkanı Ali Kılıç kimdir? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA: Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Maltepe Belediyesi hangi partide, belediye başkanı kim?

RÜŞVET SKANDALINDA ÇARPICI DETAYLAR VAR

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen 'tarifeli rüşvet ağı' operasyonuyla ortaya çıkarılan Sağlam Arkadaş Suç Örgütü'nde çözülmeler başladı. Rüşvet veren 4 kişi itirafçı oldu. Bir vatandaş, Maltepe'de mühürlenen fırını için Kadıköy zabıtasının devreye girdiğini ve işyerinin yeniden açıldığını söyledi. Öte yandan örgüt liderinin fenalaştığı, hastanede serum takıldıktan sonra yeniden emniyete götürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

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SON DAKİKA: Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Maltepe Belediyesi hangi partide, belediye başkanı kim?

SAĞLAM ARKADAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ İSMİ VERİLDİ

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Büro Amirliği ekiplerinin CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne düzenlediği rüşvet operasyonunda gözaltına alınanların sorgusu sürüyor. Güvenlik güçlerinin, "Sağlam Arkadaş Suç Örgütü" adını verdiği yapılanma kapsamında 48'i Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta, 6'sı ise belediye mühendisi olmak üzere yakalanan 194 şüphelilerin ifadesi alınıyor.

SON DAKİKA: Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Maltepe Belediyesi hangi partide, belediye başkanı kim?

SON DAKİKA | NASIL RÜŞVET VERDİKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Zabıta memuru Abdülkadir K.'nin lideri olduğu suç örgütü üyelerine rüşvet veren 170 kişiden bazılarının, 'etkin pişmanlıktan' yararlanarak itirafçı oldu ve zabıta baskısıyla nasıl rüşvet verdiklerini anlattı.

SON DAKİKA: Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Maltepe Belediyesi hangi partide, belediye başkanı kim?

İddiaya göre Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde fırınların bulunan bir vatandaş, Maltepe'deki fırınının mühürlendiğini, bunun üzerine Kadıköy'de rüşvet verdiği görevlileri arayarak durumu anlattığını ve Kadıköy Belediyesi'nde görevli şüphelilerin Maltepe Belediyesi'ndeki tanıdıklarını arayarak fırınını açtırdıklarını ifade etti. Bir diğer itirafçı ise, bütün yasal izinleri olmasına rağmen, zabıta memuru A.K.'ye 5 bin TL verdiğini, A.K.'nin göstermelik olarak inşaat alanına geldiğini, kendilerine herhangi bir cezai işlem uygulamadığını ve bu denetimleri de sadece göstermelik olarak yaptığını anlattı.

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