Manavgat'taki dehşet anlarını böyle anlattı: 200 metre alev topunun içerisinde koştum

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Tesisin sahibi Cengiz Kartal (58), tesisini alevlerden koruyabilmek için son ana kadar mücadele etti. Yangın ile daha fazla mücadele edemeyeceğini anlayan Kartal, aracına binerek kaçmak istedi. Bu kez yolda bir süre gittikten sonra alevlerin arasında kaldı.