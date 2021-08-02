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Haberler Yaşam Manavgat'taki dehşet anlarını böyle anlattı: 200 metre alev topunun içerisinde koştum
Giriş Tarihi: 02.08.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 09:30

Manavgat'taki dehşet anlarını böyle anlattı: 200 metre alev topunun içerisinde koştum

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangında ATV safari tesisinde bulunan 97 ATV aracı küle döndü. Demirlerin dahi eridiği tesis kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında alevlerin arasında kalarak canını zor kurtaran tesisin sahibi ise yaşadığı dehşet dakikalarını, "Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu. Her yerden ateş yağıyordu. 200 metreye yakın alev topunun içerisinde koştum" sözleriyle anlattı.

İHA
Manavgat'taki dehşet anlarını böyle anlattı: 200 metre alev topunun içerisinde koştum

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen hafta Çarşamba günü öğle saatlerde çıkan orman yangını, 6'ncı gününde devam ediyor. Yangına havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise yüzlerce arazöz ve binlerce personel ile müdahale ediliyor. Yangında Bucak Şıhlar Mahallesi'nde 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu ATV safari tesisi küle döndü

Manavgat'taki dehşet anlarını böyle anlattı: 200 metre alev topunun içerisinde koştum

Tesis içerisinde bulunan 2 katlı bir ev ve bir restoran kullanılamaz hale geldi. Tesis içerisinde zaman zaman demirlerin dahi alevlerin şiddeti ile eridiği görüldü. Tesiste bulunan 150 saferi aracından 95 tanesi yanarak küle döndü.

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Manavgat'taki dehşet anlarını böyle anlattı: 200 metre alev topunun içerisinde koştum

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Tesisin sahibi Cengiz Kartal (58), tesisini alevlerden koruyabilmek için son ana kadar mücadele etti. Yangın ile daha fazla mücadele edemeyeceğini anlayan Kartal, aracına binerek kaçmak istedi. Bu kez yolda bir süre gittikten sonra alevlerin arasında kaldı.

Manavgat'taki dehşet anlarını böyle anlattı: 200 metre alev topunun içerisinde koştum

İşletme sahibi dört bir tarafını saran alevler arasında korku dolu anlar yaşadı. Kartal, bir süre sonra kollarından ve başından yaralanmasının ardından yangından kurtuldu.

Manavgat'taki dehşet anlarını böyle anlattı: 200 metre alev topunun içerisinde koştum

Yangın kontrol altına alındıktan sonra tesisine geri dönen işletme sahibi gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Geride hiçbir şeyin kalmadığını gören işletme sahibi zararının 7-8 milyon TL'ye yakın olduğunu ifade etti.

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