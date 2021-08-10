HaberlerYaşamManavgat'taki yangından kurtarılan 1 aylık sincap yoğun bakımda! Arka ayakları kangren, artık doğada yaşayamayacak...
Giriş Tarihi: 10.08.2021 10:30Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 10:30
Manavgat'taki yangından kurtarılan 1 aylık sincap yoğun bakımda! Arka ayakları kangren, artık doğada yaşayamayacak...
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren yangından canlı kurtulan 1 aylık sincabın yoğun bakımda yanık tedavisi sürüyor. Klinikteki ekip sincabı iyileştirmek için titiz bir çalışma yürütüyor. Yanan sincabın arka ayaklarının kangren olduğu, artık doğada yaşamasının çok da mümkün olmadığı belirtiliyor.