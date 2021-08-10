Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Manavgat'taki yangından kurtarılan 1 aylık sincap yoğun bakımda! Arka ayakları kangren, artık doğada yaşayamayacak...
Giriş Tarihi: 10.08.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 10:30

Manavgat'taki yangından kurtarılan 1 aylık sincap yoğun bakımda! Arka ayakları kangren, artık doğada yaşayamayacak...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren yangından canlı kurtulan 1 aylık sincabın yoğun bakımda yanık tedavisi sürüyor. Klinikteki ekip sincabı iyileştirmek için titiz bir çalışma yürütüyor. Yanan sincabın arka ayaklarının kangren olduğu, artık doğada yaşamasının çok da mümkün olmadığı belirtiliyor.

Manavgat’taki yangından kurtarılan 1 aylık sincap yoğun bakımda! Arka ayakları kangren, artık doğada yaşayamayacak...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren yangınlarda alevlerden canlı kurtulan 1 aylık sincap, hayvanseverler tarafından tedavisi için kentteki özel kliniğe getirildi. Yavru sincabın üçüncü derece yanıklarının iyileştirilmesi için çaba harcanıyor.

Manavgat’taki yangından kurtarılan 1 aylık sincap yoğun bakımda! Arka ayakları kangren, artık doğada yaşayamayacak...

Manavgat'ta, 10 gün süren orman yangınlarında binlerce hayvan öldü. Söndürme çalışmalarında fark edilerek kurtarılan hayvanların ise tedavilerine devam ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Manavgat’taki yangından kurtarılan 1 aylık sincap yoğun bakımda! Arka ayakları kangren, artık doğada yaşayamayacak...

Alevlerden kurtulan yavru sincap da hayvanseverler tarafından tedavisi için Antalya'daki özel kliniğe getirildi. 1 aylık olduğu değerlendirilen yavru sincabın vücudundaki üçüncü derece yanıkların iyileştirilmesi için çaba harcanıyor. Burnu, ensesi ve ayakları yanan sincabın hayati tehlikesi devam ediyor.

Manavgat’taki yangından kurtarılan 1 aylık sincap yoğun bakımda! Arka ayakları kangren, artık doğada yaşayamayacak...

ARKA AYAKLARDA KANGREN

Dumandan ciğerleri etkilenen sincaba klinikte uygulanan 'yoğun bakım' tedavisinde oksijen takviyesiyle solunum sıkıntısı giderilmeye çalışılıyor.

Manavgat’taki yangından kurtarılan 1 aylık sincap yoğun bakımda! Arka ayakları kangren, artık doğada yaşayamayacak...

Enjektör kullanılarak sıvı ile beslenen sincabın gözlerine damla damlatılıp, görüşünde sıkıntı yaşamaması için müdahale ediliyor.

SON DAKİKA