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Haberler Yaşam Manchester City PSG maçı CANLI İZLE – UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Paris Saint Germain maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 22:00 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 22:01

maçı CANLI İZLE – maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

yarı final mücadelesinde Manchester City sahasında Paris Saint Germain'i ağırlayacak. İki takım Fransa'daki yarı finalin ilk ayağında karşı karşıya gelmiş ve karşılaşmadan Manchester City 2-1 galip ayrılıp İngiltere'deki rövanş için avantaj elde etmişti. Birazdan başlayacak olan karşılaşma öncesi futbolseverler maçı canlı izle seçeneğini araştırıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte seçeneği…

Manchester City PSG maçı CANLI İZLE – UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Paris Saint Germain maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

maçı canlı izle seçeneği futbolseverler tarafından araştırılıyor. İlk ayağı 2-1 City'nin üstünlüğü ile sona eren karşılaşmadan bu gece bir takım finale yükselecek. Manchester City skor avantajıyla birlikte İstanbul biletini almaya oldukça yakın. Peki, , hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı izle linki;

Manchester City PSG maçı CANLI İZLE – UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Paris Saint Germain maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY PSG İLK 11'LER

Manchester City XI: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne

PSG XI: Navas, Florenzi, Diallo, Herrera, Marquinhos, Kimpembe, Di Maria, Paredes, Icardi, Verratti, Neymar Jr.

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Manchester City PSG maçı CANLI İZLE – UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Paris Saint Germain maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

yarı final rövanş maçı 4 Mayıs 2021 (bugün), saat 22:00'da, beIN Sports Haber kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.

MANCHESTER CITY PSG MAÇI CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ...

Manchester City PSG maçı CANLI İZLE – UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Paris Saint Germain maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

'nde finalistler, bugün ve 5 Mayıs Çarşamba günü yapılacak yarı final rövanş maçlarıyla belli olacak.

Manchester City PSG maçı CANLI İZLE – UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Paris Saint Germain maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final rövanş heyecanı başlıyor.

İngiltere temsilcisi , 2-1 kazandığı maçın rövanşında yarın Etihad Stadı'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını ağırlayacak.

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