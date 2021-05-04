Manchester City PSG maçı CANLI İZLE – UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Paris Saint Germain maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City Paris Saint Germain maçı canlı izle seçeneği futbolseverler tarafından araştırılıyor. İlk ayağı 2-1 City'nin üstünlüğü ile sona eren karşılaşmadan bu gece bir takım finale yükselecek. Manchester City skor avantajıyla birlikte İstanbul biletini almaya oldukça yakın. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Paris Saint Germain maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı izle linki;