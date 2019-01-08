Mandalar donan gölden besleniyor

Van'ın Çaldıran ilçesinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. 29 yıl önce sıfırın altında 46.4 derece ile Türkiye'de en düşük sıcaklığının ölçüldüğü ilçede her yıl olduğu gibi ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler ise buz tuttu. Buz tutan yerlerden biri ise mandaların beslendikleri Kaz Gölü oldu. Mandaların kısmen donan gölün dibindeki yosunları yeme anları ilginç görüntüler ortaya çıkardı.



DHA