Haberler Yaşam Manisa İmsakiye! 2022 Manisa imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Giriş Tarihi: 31.03.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 11:44

Manisa İmsakiye! 2022 Manisa imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Bin aydan daha hayırlı Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 2 Nisan Cumartesi günü oruç ibadetinin ilk günü olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İmsakiye takvimi ile 81 il için ilk iftar vakti ve sahur saati de belli olmuştu. Farz olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kendi yaşadıkları illerdeki iftar vakti ile sahur saatini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; Manisa iftar saati ile sahur vakti saat kaçta? 2022 Manisa imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu. İşte Manisa İmsakiye!