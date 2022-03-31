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Haberler Yaşam Manisa İmsakiye! 2022 Manisa imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu
Giriş Tarihi: 31.03.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 11:44

Manisa İmsakiye! 2022 Manisa imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Bin aydan daha hayırlı Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 2 Nisan Cumartesi günü oruç ibadetinin ilk günü olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İmsakiye takvimi ile 81 il için ilk iftar vakti ve sahur saati de belli olmuştu. Farz olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kendi yaşadıkları illerdeki iftar vakti ile sahur saatini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; Manisa iftar saati ile sahur vakti saat kaçta? 2022 Manisa imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu. İşte Manisa İmsakiye!

Manisa İmsakiye! 2022 Manisa imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar iftar vakti ve sahur saati gibi bilgileri öğrenmek istiyor. Diyanet tarafından il il İmsakiye takvimi de yayınlanmıştı. Bu doğrultuda vatandaşlar "2022 Manisa imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Manisa iftar vakti ve sahur saati bilgileri.

Manisa İmsakiye! 2022 Manisa imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

MANİSA İMSAKİYE 2022 TAKVİMİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il imsakiye takvimi yayınlandı. Manisa İmsakiye takvimi de belli oldu.

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NOT: İftar Saati linkine tıklayarak tüm iller için imsakiye sayfasına ulaşabilirsiniz

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Manisa İmsakiye! 2022 Manisa imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

Manisa İmsakiye! 2022 Manisa imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

RAMAZAN ANLAMI VE ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.

Manisa İmsakiye! 2022 Manisa imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

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