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'da akılalmaz olay... Görenler şoka girdi...

Giriş Tarihi: 10.01.2019 21:05 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 21:06
Manisa'da akılalmaz olay... Görenler şoka girdi...
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Manisa'da akılalmaz olay... Görenler şoka girdi...

'nın Turgutlu ilçesinde, anahtarını içeride unuttuğu ikinci kattaki evine balkondan girmek isterken kayıp düşen inşaat işçisi Fehmi Çeviren'in (35) sağ ayağına, bahçe duvarının korkuluk demiri saplandı. Ayağındaki demirle hastaneye götürülen Çeviren, tedaviye alındı.

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Manisa'da akılalmaz olay... Görenler şoka girdi...

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi 2'nci Çam Sokak 79 numaradaki binada meydana geldi.

Manisa'da akılalmaz olay... Görenler şoka girdi...

Anahtarını içeride unutunca evine balkondan girmeye çalışan, evli ve 3 çocuk babası Fehmi Çeviren, birinci katta oturan akrabalarının balkonundan ikinci kattaki dairesine tırmanmaya çalıştı.

Manisa'da akılalmaz olay... Görenler şoka girdi...

Ancak dengesini yitiren Çeviren, evin bahçe duvarındaki korkulukların üzerine düştü. Korkuluk demiri, Fehmi Çeviren'in sağ ayağına saplandı. Acı içindeki Çeviren'i görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Manisa'da akılalmaz olay... Görenler şoka girdi...

Olay yerine gelen AKS 110 ekipleri, ayağına korkuluk demiri saplanan Çeviren'i kurtarmak için çalışma yaptı. Demir kesme makasıyla ayağa saplanan demir, korkuluklardan ayrıldı.

Manisa'da akılalmaz olay... Görenler şoka girdi...

Fehmi Çeviren, ağına saplı demirle birlikte, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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