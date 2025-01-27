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Manisa'da fıkra gibi olay! Tapu dairesine gitti hayatının şokunu yaşadı! "Meğer ben yaşayan bir ölüymüşüm!"
Giriş Tarihi: 27.01.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
15:28
Manisa'da fıkra gibi olay! Tapu dairesine gitti hayatının şokunu yaşadı! "Meğer ben yaşayan bir ölüymüşüm!"
Manisa'da yaşayan 74 yaşındaki Rıfat Özten, Kula Tapu Dairesi'ne gittiğinde kayıtlarda 'ölü' olarak göründüğünü öğrenince büyük şok yaşadı. Aileden kalma arazileri kardeşlerine bölüştürmek için gittiği tapu dairesine başvurduğunu anlatan Özten, "Nüfus kayıtlarında yaşayan, tapu kayıtlarında ise ölü olarak göründüğümü öğrenince çok şaşırdım. Arazileri bölüştürmeden önce yaşadığımı ispatlamam lazım" diye konuştu.