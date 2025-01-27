Manisa'da fıkra gibi olay! Tapu dairesine gitti hayatının şokunu yaşadı! "Meğer ben yaşayan bir ölüymüşüm!"

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Rıfat Özten'in başına fıkra gibi bir olay geldi. Aziz Nesin'in 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' romanını akıllara getiren olayda, Özten aileden kalma arazileri kardeşlerine bölüştürmek için Kula Tapu Dairesi'ne gitti. Özten'e 'randevu almanız' gerekiyor' dendi. Özten, internetten randevu almaya çalıştı ancak başarılı olamadı.