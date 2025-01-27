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Haberler Yaşam Manisa'da fıkra gibi olay! Tapu dairesine gitti hayatının şokunu yaşadı! "Meğer ben yaşayan bir ölüymüşüm!"
Giriş Tarihi: 27.01.2025 15:28 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:28

Manisa'da fıkra gibi olay! Tapu dairesine gitti hayatının şokunu yaşadı! "Meğer ben yaşayan bir ölüymüşüm!"

Manisa'da yaşayan 74 yaşındaki Rıfat Özten, Kula Tapu Dairesi'ne gittiğinde kayıtlarda 'ölü' olarak göründüğünü öğrenince büyük şok yaşadı. Aileden kalma arazileri kardeşlerine bölüştürmek için gittiği tapu dairesine başvurduğunu anlatan Özten, "Nüfus kayıtlarında yaşayan, tapu kayıtlarında ise ölü olarak göründüğümü öğrenince çok şaşırdım. Arazileri bölüştürmeden önce yaşadığımı ispatlamam lazım" diye konuştu.

Ceyhan TORLAK
Manisa’da fıkra gibi olay! Tapu dairesine gitti hayatının şokunu yaşadı! Meğer ben yaşayan bir ölüymüşüm!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Rıfat Özten'in başına fıkra gibi bir olay geldi. Aziz Nesin'in 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' romanını akıllara getiren olayda, Özten aileden kalma arazileri kardeşlerine bölüştürmek için Kula Tapu Dairesi'ne gitti. Özten'e 'randevu almanız' gerekiyor' dendi. Özten, internetten randevu almaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Manisa’da fıkra gibi olay! Tapu dairesine gitti hayatının şokunu yaşadı! Meğer ben yaşayan bir ölüymüşüm!

Bunun üzerine tekrar tapu dairesine giden Özten'e 'Siz kayıtlarda 'ölü' olarak görünüyorsunuz, randevu vermiyoruz' dediler. Bunu duyan Özten büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Manisa’da fıkra gibi olay! Tapu dairesine gitti hayatının şokunu yaşadı! Meğer ben yaşayan bir ölüymüşüm!

Ertesi gün Manisa'da Nüfus Müdürlüğüne giden Özten, burada kayıtlarda sağ olduğunu öğrendi.

Manisa’da fıkra gibi olay! Tapu dairesine gitti hayatının şokunu yaşadı! Meğer ben yaşayan bir ölüymüşüm!

YAŞIYOR MUYUM ÖLÜ MÜYÜM?

Başına gelen olay hakkında konuşan Özten, "Yaşıyor muyum, ölü müyüm? Yaşarken yaşadığımı ispatlamaya çalışmak gücüme gidiyor. Durum çözülmezse konuyu yargıya taşımak zorunda kalacağım" dedi.

Manisa’da fıkra gibi olay! Tapu dairesine gitti hayatının şokunu yaşadı! Meğer ben yaşayan bir ölüymüşüm!

Özten, "Bu hata sehven mi yapıldı kasten mi yapıldı onu da bilemiyorum. Mağdurum, üzgünüm" diye konuştu.

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