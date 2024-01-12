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Manisa'da iki kardeşten kahreden haber! Acılı anne sinir krizi geçirdi: Daha 3 gün önce taşınmışlar
Giriş Tarihi: 12.01.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
21:03
Manisa'da iki kardeşten kahreden haber! Acılı anne sinir krizi geçirdi: Daha 3 gün önce taşınmışlar
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Leman Nur Yalçın (22) ve kardeşi Ayşe Yalçın (16), 3 gün önce taşındıkları evde doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuklarının cansız bedenini bulan anne sinir krizi geçirirken, kız kardeşlerden birinin öğrenci olduğu, diğerinin ise babasıyla yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.