Manisa’da iki kardeşten kahreden haber! Acılı anne sinir krizi geçirdi: Daha 3 gün önce taşınmışlar

İKİ KIZ KARDEŞ KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDEN ÖLDÜ

Doğal gaz dağıtım şirketi yetkililerinin yaptığı detaylı incelemede, evin içindeki doğal gaz kombi bacasının içeriden çıktığı ve bu nedenle iki kız kardeşin mutfağa sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.