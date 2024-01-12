Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Manisa'da iki kardeşten kahreden haber! Acılı anne sinir krizi geçirdi: Daha 3 gün önce taşınmışlar
Giriş Tarihi: 12.01.2024 20:58 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 21:03

Manisa'da iki kardeşten kahreden haber! Acılı anne sinir krizi geçirdi: Daha 3 gün önce taşınmışlar

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Leman Nur Yalçın (22) ve kardeşi Ayşe Yalçın (16), 3 gün önce taşındıkları evde doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuklarının cansız bedenini bulan anne sinir krizi geçirirken, kız kardeşlerden birinin öğrenci olduğu, diğerinin ise babasıyla yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Manisa’da iki kardeşten kahreden haber! Acılı anne sinir krizi geçirdi: Daha 3 gün önce taşınmışlar

Manisa'daki olay, saat 05.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı mutfağa giden Tayyibe Limanlar (40), kızları Leman Nur Yalçın ve Ayşe Yalçın'ın mutfakta hareketsiz olduğunu gördü.

Manisa’da iki kardeşten kahreden haber! Acılı anne sinir krizi geçirdi: Daha 3 gün önce taşınmışlar

Anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kız kardeşin de hayatını kaybettiği belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Manisa’da iki kardeşten kahreden haber! Acılı anne sinir krizi geçirdi: Daha 3 gün önce taşınmışlar

Polisin yaptığı incelemede evde yoğun gaz kokusu tespit edildi. Durum, doğal gaz dağıtım şirketi yetkililerine bildirildi.

Manisa’da iki kardeşten kahreden haber! Acılı anne sinir krizi geçirdi: Daha 3 gün önce taşınmışlar

İKİ KIZ KARDEŞ KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDEN ÖLDÜ

Doğal gaz dağıtım şirketi yetkililerinin yaptığı detaylı incelemede, evin içindeki doğal gaz kombi bacasının içeriden çıktığı ve bu nedenle iki kız kardeşin mutfağa sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Manisa’da iki kardeşten kahreden haber! Acılı anne sinir krizi geçirdi: Daha 3 gün önce taşınmışlar

TOPRAĞA VERİLDİLER

İki kız kardeşin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından iki kız kardeşin cenazesi, Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.

SON DAKİKA