Manisa'da kiracı boşalttığı evin kapıları, petekleri ve kombisini söküp götürdü
Manisa'da kiracı boşalttığı evin kapıları, petekleri ve kombisini söküp götürdü
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir ev sahibi, tahliye kararı aldırdığı kiracısının evdeki kapıları, kalorifer peteklerini ve kombiyi söküp götürmesi üzerine şikayetçi oldu. Ev sahibi Metin Gönül, "Bütün kapıları, kombiyi, kalorifer peteklerini sökmüş. Salon kapısını sökememiş ama tokmağını söküp gitmiş. Tam evden çıktı diye sevinmiştik, geldik gördük ki ev bu halde" dedi.