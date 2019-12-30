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  • Manisa'da kiracı boşalttığı evin kapıları, petekleri ve kombisini söküp götürdü

'da boşalttığı evin kapıları, petekleri ve kombisini söküp götürdü

'nın Şehzadeler ilçesinde bir ev sahibi, tahliye kararı aldırdığı kiracısının evdeki kapıları, kalorifer peteklerini ve kombiyi söküp götürmesi üzerine şikayetçi oldu. Ev sahibi Metin Gönül, "Bütün kapıları, kombiyi, kalorifer peteklerini sökmüş. Salon kapısını sökememiş ama tokmağını söküp gitmiş. Tam evden çıktı diye sevinmiştik, geldik gördük ki ev bu halde" dedi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.12.2019 18:49 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 18:51
Manisa'da kiracı boşalttığı evin kapıları, petekleri ve kombisini söküp götürdü

Kentte esnaflık yapan Metin Gönül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı ve damadı için geçen yıl Utku Mahallesi'nde satın aldığı evde olarak oturan B.T'den konutu tahliye etmesini istediğini söyledi.

Manisa'da kiracı boşalttığı evin kapıları, petekleri ve kombisini söküp götürdü

Gönül, 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde 9 ay süren tahliye davası sürecinde B.T'nin kira ödemediğini, kendisine yollanan tahliye kararının ardından evin kapılarının yanı sıra kombi ve petekleri sökerek beraberinde götürdüğünü anlattı.

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Manisa'da kiracı boşalttığı evin kapıları, petekleri ve kombisini söküp götürdü

Evi teslim aldıklarında büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten Gönül, "Bütün kapıları, kombiyi, kalorifer peteklerini sökmüş. Salon kapısını sökememiş ama tokmağını söküp gitmiş. Tam evden çıktı diye sevinmiştik, geldik gördük ki ev bu halde." dedi.

Manisa'da kiracı boşalttığı evin kapıları, petekleri ve kombisini söküp götürdü

Kiracıdan şikayetçi olduklarını aktaran Gönül, "Aklı başında hiçbir insan bunu yapmaz. Bilirkişi evde zarar tespit çalışması yaptı. Konuyu yargıya taşıdık, zararımızın tazmin edilmesi için dava açtık. Hukuk çerçevesinde hakkımızı arayacağız." diye konuştu.

Manisa'da kiracı boşalttığı evin kapıları, petekleri ve kombisini söküp götürdü
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Manisa'da kiracı boşalttığı evin kapıları, petekleri ve kombisini söküp götürdü
Manisa'da kiracı boşalttığı evin kapıları, petekleri ve kombisini söküp götürdü
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