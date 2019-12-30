Manisa'da kiracı boşalttığı evin kapıları, petekleri ve kombisini söküp götürdü

Kiracıdan şikayetçi olduklarını aktaran Gönül, "Aklı başında hiçbir insan bunu yapmaz. Bilirkişi evde zarar tespit çalışması yaptı. Konuyu yargıya taşıdık, zararımızın tazmin edilmesi için dava açtık. Hukuk çerçevesinde hakkımızı arayacağız." diye konuştu.