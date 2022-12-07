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Manisa'da korkutan olay: Şekerleme kutusu kapağı boğazına kaçtı! 'Heimlich' ile kurtarıldı
Giriş Tarihi: 07.12.2022 20:22
Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
20:24
Manisa'da korkutan olay: Şekerleme kutusu kapağı boğazına kaçtı! 'Heimlich' ile kurtarıldı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, ağzı ile açmak istediği şeker kutusunun boğazına kaçtığı 10 yaşındaki Muhammet Kutlu, şekerlemeyi aldığı bakkal işletmecisi Münire Oflaz tarafından 'Heimlich' manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.