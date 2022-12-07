Manisa’da korkutan olay: Şekerleme kutusu kapağı boğazına kaçtı! ’Heimlich’ ile kurtarıldı

'BÖYLE BİR EĞİTİM ALMASAYDIM MÜDAHALE ETMEM İMKANSIZDI'

Bu durumlara müdahale etmek için herkesin 'Heimlich' manevrası eğitimi alması gerektiğini belirten bakkal sahibi Münire Oflaz, "Ben dükkanda çalıştığım sırada şekerleme kutusunu ağzına dikmiş. Ağzına çektiğinde kapak, nefes borusuna kaçmış. Koşturarak önce sırtına vurup, Heimlich manevrası yaparak kapağı çıkardım, bayağı tıkanmıştı. Elimle müdahale etseydim daha da ileri gidebilirdi. Çocukların anneleri çok dikkat etsinler, herkesin başına gelebilir. Allah'ım bir daha böyle bir şey yaşatmasın."