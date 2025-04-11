Manisa’da motokurye Hasan Emre’nin ölümüne neden olmuştu: Ödül gibi tahliyeye itiraz!

AİLE ÖDÜL GİBİ TAHLİYE KARARIYLA İKİNCİ KEZ YIKILDI

Hasan Emre'nin ailesi, sürücü Ege Karaaslan'ın 5 ay gibi kısa bir sürede adeta ödül gibi bir tahliye kararı çıkınca ikinci kez yıkıldı. Aile büyük bir üzüntü yaşarken, avukat Ahmet Akcan, anne Fadime Emre (61), baba Sadettin Emre (57) ve abla Hülya Emre (32) adına tahliye kararına itiraz etti.

