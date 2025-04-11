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Haberler Yaşam Manisa'da motokurye Hasan Emre'nin ölümüne neden olmuştu: Ödül gibi tahliyeye itiraz!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 08:18 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 08:20

Manisa'da motokurye Hasan Emre'nin ölümüne neden olmuştu: Ödül gibi tahliyeye itiraz!

Manisa'da kırmızı ışıkta geçerek 27 yaşındaki motokurye Hasan Emre'nin ölümüne neden olan kadın otomobil sürücüsü Ege Karaaslan'ın (25) 5 ay sonra tahliye edilmesine itiraz edildi. Emre ailesinin avukatı Ahmet Akcan, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ne yaptığı itirazda, "Sanık Ege Karaarslan'a 5 yıl hapis cezası verildi. Sanık asli ve tam kusurludur. Sanık frene ve kornoya bile basmamıştır. Ancak hükümle birlikte tahliye kararı çıktı. Bu tahliye kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu düşünerek itiraz ediyoruz. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre çok azdır. En azından karar kesinleşinceye kadar tutuklu kalması gerekirdi. Toplumda cezasızlık algısı var. '3-5 ay yatar çıkarım' diye düşünülüyor. Bu karar halk arasındaki cezasızlık algısını güçlendirmekten başka bir işe yaramamıştır" denildi.

Ceyhan TORLAK
Manisa’da motokurye Hasan Emre’nin ölümüne neden olmuştu: Ödül gibi tahliyeye itiraz!

Kaza, 11 Ekim 2024 saat 19.38 sıralarında Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kadın sürücü Ege Karaaslan, yönetimindeki 35 EA 8862 plakalı otomobiliyle Mimar Sinan Bulvarı üzerinden Akhisar istikametine seyir halindeyken Uncubozköy Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaparak, Cemal Ergün Caddesi'ne geçmek isteyen motokurye Hasan Emre yönetimindeki 35 BRP 612 plakalı motosiklete çarptı.

Manisa’da motokurye Hasan Emre’nin ölümüne neden olmuştu: Ödül gibi tahliyeye itiraz!

Kadın otomobil sürücüsü Ege Karaaslan

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasan Emre'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mobese kameralarına yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Ege Karaaslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Bilinçli taksirle ölüme sebep olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Manisa’da motokurye Hasan Emre’nin ölümüne neden olmuştu: Ödül gibi tahliyeye itiraz!

İSTİNAFTAN TAHLİYE

Ege Karaaslan hakkında Manisa 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 12 Aralık'ta görülen 2'nci duruşmasında karar verildi. Mahkeme, Ege Karaaslan'ı 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Manisa’da motokurye Hasan Emre’nin ölümüne neden olmuştu: Ödül gibi tahliyeye itiraz!

Emre'nin ailesi, Avukat Ahmet Akcan aracılığıyla karar itiraz ederek konuyu istinafa taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 18 Mart'ta cezayı 4 yıl 3 aydan, 5 yıla çıkardı ancak Karaaslan'ın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Manisa’da motokurye Hasan Emre’nin ölümüne neden olmuştu: Ödül gibi tahliyeye itiraz!

AİLE ÖDÜL GİBİ TAHLİYE KARARIYLA İKİNCİ KEZ YIKILDI

Hasan Emre'nin ailesi, sürücü Ege Karaaslan'ın 5 ay gibi kısa bir sürede adeta ödül gibi bir tahliye kararı çıkınca ikinci kez yıkıldı. Aile büyük bir üzüntü yaşarken, avukat Ahmet Akcan, anne Fadime Emre (61), baba Sadettin Emre (57) ve abla Hülya Emre (32) adına tahliye kararına itiraz etti.