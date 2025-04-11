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Manisa'da motokurye Hasan Emre'nin ölümüne neden olmuştu: Ödül gibi tahliyeye itiraz!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 08:18
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
08:20
Manisa'da motokurye Hasan Emre'nin ölümüne neden olmuştu: Ödül gibi tahliyeye itiraz!
Manisa'da kırmızı ışıkta geçerek 27 yaşındaki motokurye Hasan Emre'nin ölümüne neden olan kadın otomobil sürücüsü Ege Karaaslan'ın (25) 5 ay sonra tahliye edilmesine itiraz edildi. Emre ailesinin avukatı Ahmet Akcan, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ne yaptığı itirazda, "Sanık Ege Karaarslan'a 5 yıl hapis cezası verildi. Sanık asli ve tam kusurludur. Sanık frene ve kornoya bile basmamıştır. Ancak hükümle birlikte tahliye kararı çıktı. Bu tahliye kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu düşünerek itiraz ediyoruz. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre çok azdır. En azından karar kesinleşinceye kadar tutuklu kalması gerekirdi. Toplumda cezasızlık algısı var. '3-5 ay yatar çıkarım' diye düşünülüyor. Bu karar halk arasındaki cezasızlık algısını güçlendirmekten başka bir işe yaramamıştır" denildi.