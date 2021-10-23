HaberlerYaşamManken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj pahalıya patladı: Tacizcisini bakın nasıl yakalattı
Giriş Tarihi: 23.10.2021 09:21Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 09:22
Manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj pahalıya patladı: Tacizcisini bakın nasıl yakalattı
Özbekistan uyruklu manken ve sosyal medya fenomeni Rukhshona Sadıkova; aracının camını kırarak özel bilgilerini çalan, kendisiyle birlikte olmadığı taktirde sosyal medya üzerinden özel bilgilerini dağıtacağını söyleyerek kendisine şantaj yapan ve tehditlerde bulunan tacizcisine alışveriş merkezindeki bir restoranda randevu verdi.