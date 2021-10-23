Manken Rukhshona Sadıkova’ya şantaj pahalıya patladı: Tacizcisini bakın nasıl yakalattı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün "Şantaj" ve "Mala Zarar Verme" soruşturması 19 Ekim Salı günü Kağıthane'de açıldı. İddialara göre; farklı sosyal medya platformlarımda yüzbinlerle takipçisi olan Özbekistan uyruklu manken ve sosyal medya fenomeni Rukhshona Sadıkova, tanımadığı Asad N. isimli kişinin kendisini sürekli takip ettiğini, farklı telefon numaralarından ve yine farklı sosyal medya hesaplarından sürekli taciz ettiğini iddia ederek Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.