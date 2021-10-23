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Haberler Yaşam Manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj pahalıya patladı: Tacizcisini bakın nasıl yakalattı
Giriş Tarihi: 23.10.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 09:22

Manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj pahalıya patladı: Tacizcisini bakın nasıl yakalattı

Özbekistan uyruklu manken ve sosyal medya fenomeni Rukhshona Sadıkova; aracının camını kırarak özel bilgilerini çalan, kendisiyle birlikte olmadığı taktirde sosyal medya üzerinden özel bilgilerini dağıtacağını söyleyerek kendisine şantaj yapan ve tehditlerde bulunan tacizcisine alışveriş merkezindeki bir restoranda randevu verdi.

EMİR SOMER
Manken Rukhshona Sadıkova’ya şantaj pahalıya patladı: Tacizcisini bakın nasıl yakalattı

Asad N. ile Rukhshona Sadıkova arasında bir alışveriş merkezinde buluşma ayarlandı. Yüzbinlerle takipçisi olan sosyal medya fenomeni Rukhshona Sadıkova'yı sürekli taciz ettiği iddia edilen ve alışveriş merkezindeki buluşmaya gelen 21 yaşındaki şüpheli Asad N., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Manken Rukhshona Sadıkova’ya şantaj pahalıya patladı: Tacizcisini bakın nasıl yakalattı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün "Şantaj" ve "Mala Zarar Verme" soruşturması 19 Ekim Salı günü Kağıthane'de açıldı. İddialara göre; farklı sosyal medya platformlarımda yüzbinlerle takipçisi olan Özbekistan uyruklu manken ve sosyal medya fenomeni Rukhshona Sadıkova, tanımadığı Asad N. isimli kişinin kendisini sürekli takip ettiğini, farklı telefon numaralarından ve yine farklı sosyal medya hesaplarından sürekli taciz ettiğini iddia ederek Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.

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Manken Rukhshona Sadıkova’ya şantaj pahalıya patladı: Tacizcisini bakın nasıl yakalattı

Mağdur kadın sosyal medya fenomeni Rukhshona Sadıkova; söz konusu kişinin aracının camını kırarak özel belge ve bilgilerini aldığını iddia etti. İddialara göre şüpheli Asad N., kendisiyle birlikte olmadığı taktirde sosyal medya üzerinden özel bilgilerini dağıtacağını söyleyerek Rukhshona Sadıkova'ya şantaj yaptı ve tehditlerde bulundu.

Manken Rukhshona Sadıkova’ya şantaj pahalıya patladı: Tacizcisini bakın nasıl yakalattı

Rukhshona Sadıkova, söz konusu kişinin ikamet adresine belirli aralıklarla geldiğini, evinini kapısına vurduğunu ve kendisini tehdit ettiğini de söyledi.

Manken Rukhshona Sadıkova’ya şantaj pahalıya patladı: Tacizcisini bakın nasıl yakalattı

BULUŞMAYI POLİSLER ORGANİZE ETTİ

Olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında detaylı inceleme başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; ikili arasında buluşma ayarlanmasını sağladı.

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