Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Mansur Yavaş'ın ihmali skandal boyutunda! Büyükşehir gençlere tabut yapıyor
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 11:03

Mansur Yavaş'ın ihmali skandal boyutunda! Büyükşehir gençlere tabut yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Zafer Meydanı Yeniden Düzenleme ve Öğrenci Merkezi" isimli proje kapsamında, meydanda bulunan binanın restore ve yenileme işlemlerini sürdürüyor. Ancak binanın çok eski olmasıyla, kolon, kiriş ve ana duvarların çürüdüğü, korozyona uğradığı ve kolonlardaki demirlerin paslanarak döküldüğü ortaya çıkmıştı. Yapının restorasyon görse bile küçük bir depremde hemen yıkılabileceği ifade ediliyor.

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş’ın ihmali skandal boyutunda! Büyükşehir gençlere tabut yapıyor

AK Parti Keçiören ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Ünal olay yerine giderek yerinde görüntüleyerek kolonların çürüdüğünü tespit etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne konunun araştırılması için AK Parti grubu olarak soru önergesi verdi. Önergede, kolonların ve krişlerin sağlamlığına ilişkin düzenlenen raporun olup olmadığı, sağlamlık testlerinin yapıldığı ve karot örneklerinin alınıp basınç testlerinin yapılıp yapılmadığı ifadeleri yer alıyor.

Mansur Yavaş’ın ihmali skandal boyutunda! Büyükşehir gençlere tabut yapıyor

Zafer Meydanı 5 bin 400 metrekarelik bir alanda yapılan çalışmalara 2023 yılı itibariyle başlandı. Özellikle çalışmaların yapılmasında 1952 yılında Emin Onat yapısının korunması hedeflendi. Projelendirilmesi yapılan yapının kolonlarının, duvarlarının ve kirişlerinin oldukça kötü ve kullanılmaz halde olduğu sadece revize edilemeyeceği, kurtarılamayacağı da ortaya çıktı. Ancak ABB'nin projeye devam ettiği ve mevcut yapıyı kullanmaya devam edeceği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mansur Yavaş’ın ihmali skandal boyutunda! Büyükşehir gençlere tabut yapıyor

Kızılay'ın göbeğinde yapılmakta olan "Zafer Meydanı" projesindeki Öğrenci Merkezi inşaatının büyük tehlikeler içerdiği ifade ediliyor. Binanın kolon ve kirişlerinde betonların döküldüğü, içerisindeki demirlerin açıkta ve korozyona maruz kaldığı belirtiliyor. Çıplak elle kolonlar sökülmekte olup hepsi tamamen çatlamış ve ayakta zor duruyor.

Mansur Yavaş’ın ihmali skandal boyutunda! Büyükşehir gençlere tabut yapıyor

Bu binaya revize için nasıl müsaade edildiği ise tepki çekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi de inatla binayı revize ederek ayakta tutmaya çalışıyor ancak bu şekilde yapılması planlanan yapının, herhangi bir depreme karşı dayanıklı olmayacağı ifade ediliyor.

Mansur Yavaş’ın ihmali skandal boyutunda! Büyükşehir gençlere tabut yapıyor

"GENÇLERE TOPLU MEZAR MI HAZIRLIYORSUNUZ"

İnşaat alanının bitişiğinde iş yeri bulunan ve aynı zamanda inşaat mühendisliği eğitimi almış bir esnaf ise, bu durumun kamuoyuna duyurulması gerektiğini belirterek, "Kızılay'ın göbeğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere toplu mezar hazırlanıyor. Birkaç gün sonra bu kolon ve kirişlerin etrafına kaplamalar yapılarak gizlenecek ve masum gençler bu mezarlıkta ölüm bekleyecekler. Bu binanın çökmesi için depreme gerek yok, en küçük sarsıntıda çöker. Bunun hesabı Ankara Büyükşehir Belediyesine sorulmalıdır," dedi.

SON DAKİKA