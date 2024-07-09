Mansur Yavaş’ın ihmali skandal boyutunda! Büyükşehir gençlere tabut yapıyor

"GENÇLERE TOPLU MEZAR MI HAZIRLIYORSUNUZ"

İnşaat alanının bitişiğinde iş yeri bulunan ve aynı zamanda inşaat mühendisliği eğitimi almış bir esnaf ise, bu durumun kamuoyuna duyurulması gerektiğini belirterek, "Kızılay'ın göbeğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere toplu mezar hazırlanıyor. Birkaç gün sonra bu kolon ve kirişlerin etrafına kaplamalar yapılarak gizlenecek ve masum gençler bu mezarlıkta ölüm bekleyecekler. Bu binanın çökmesi için depreme gerek yok, en küçük sarsıntıda çöker. Bunun hesabı Ankara Büyükşehir Belediyesine sorulmalıdır," dedi.