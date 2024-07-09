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Mansur Yavaş'ın ihmali skandal boyutunda! Büyükşehir gençlere tabut yapıyor
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
11:03
Mansur Yavaş'ın ihmali skandal boyutunda! Büyükşehir gençlere tabut yapıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Zafer Meydanı Yeniden Düzenleme ve Öğrenci Merkezi" isimli proje kapsamında, meydanda bulunan binanın restore ve yenileme işlemlerini sürdürüyor. Ancak binanın çok eski olmasıyla, kolon, kiriş ve ana duvarların çürüdüğü, korozyona uğradığı ve kolonlardaki demirlerin paslanarak döküldüğü ortaya çıkmıştı. Yapının restorasyon görse bile küçük bir depremde hemen yıkılabileceği ifade ediliyor.