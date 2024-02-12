Mansur Yavaş’tan öğrencilere oy baskısı: Skandal WhatsApp mesajlarıyla ortaya çıktı!

ŞEFKAT EVLERİ'NDE SEÇİM PROPAGANDASI

Geçici bir süre hasta refakatçisi veya hasta olarak bulunmak zorunda olan ancak barınacak yeri ve maddi imkânı olmayan yardıma muhtaç kişi ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Şefkat Evleri, Ankara'da kalacak yer bulamayan öğrencilere geçici olarak konaklama hizmeti sağlamaya başlamıştı. Öğrencilere seçim propagandası yapıldığı Whatsapp konuşmalarından ortaya çıktı.