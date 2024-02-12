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Mansur Yavaş’tan öğrencilere oy baskısı: Skandal WhatsApp mesajlarıyla ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
16:44
Mansur Yavaş’tan öğrencilere oy baskısı: Skandal WhatsApp mesajlarıyla ortaya çıktı!
CHP'li belediyeler vatandaşa hizmet değil eziyet getirdi. Başkenti 2019'dan bu yana algıyla yönetmeye çalışan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kaybedeceğini anlayınca panikledi. Önce Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un afişlerini indirdi ardından öğrencilere yaptığı oy baskısıyla gündeme geldi! Şefkat Evleri'nde kalan öğrencilerin bulunduğu WhatsApp grubuna gönderilen "Mansur Yavaş başkana destek ve oy vermek için perşembe günü saat 19.00'da toplantı yapılacaktır" mesajı dikkat çekti!