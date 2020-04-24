Mardin ve Batman imsakiye ile iftar vakti! 2020 Batman ve Mardin'de sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte il il imsakiye saatleri de merak edilmeye başlandı. Bugün ilk iftar yapılacak olmanın huzuru yaşanıyor. Dün gece Ramazan ayının ilk sahuru yapıldı. Vatandaşlar yaşadıkları ilin imsakiye saatlerini araştırmaya başladılar. Mardin ve Batman imsakiye saatleri de merak ediliyor. Batman ve Mardin'de iftara ne kadar, kaç saat kaldı? 2020 Mardin ve Batman sahur ve iftar saati kaç?

İşte yanıtı!