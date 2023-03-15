Mardin’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den turuncu uyarı! 16 Mart Perşembe Mardin’de yarın okullar tatil mi, var mı?

Kahramanmaraş depremi ardından afet bölgesinde sel uyarısı verildi. Meteoroloji ile turuncu uyarı verilen iller arasında Mardin de var. Yarın Mardin'de okullar tatil mi, var mı soruları öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Afet bölgesi yanı sıra çevre illerde de şiddetli sağanak yağış devam ediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran yağışın ardından valilik açıklaması ile Mardin'de yarın okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Peki, 16 Mart Perşembe Mardin'de okullar tatil mi, kaç gün? İşte, yanıtlar…