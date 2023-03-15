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Haberler Yaşam Mardin'de okullar tatil mi? Meteoroloji'den turuncu uyarı! 16 Mart Perşembe Mardin'de yarın okullar tatil mi, var mı?
Giriş Tarihi: 15.03.2023 13:17 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 13:23

Mardin'de okullar tatil mi? Meteoroloji'den turuncu uyarı! 16 Mart Perşembe Mardin'de yarın okullar tatil mi, var mı?

Kahramanmaraş depremi ardından afet bölgesinde sel uyarısı verildi. Meteoroloji ile turuncu uyarı verilen iller arasında Mardin de var. Yarın Mardin'de okullar tatil mi, var mı soruları öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Afet bölgesi yanı sıra çevre illerde de şiddetli sağanak yağış devam ediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran yağışın ardından valilik açıklaması ile Mardin'de yarın okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Peki, 16 Mart Perşembe Mardin'de okullar tatil mi, kaç gün? İşte, yanıtlar…

Mardin’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den turuncu uyarı! 16 Mart Perşembe Mardin’de yarın okullar tatil mi, var mı?

Mardin'de okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Özellikle Şanlıurfa ve Adıyaman'da şiddetlenen yağmur can kaybına neden oldu. Turuncu kodla uyarı alan şehirlerin ardından gözler Mardin Valiliği açıklamasında. Mardin'de yarın okullar tatil mi, var mı soruları yanıt arıyor. Sağanak yağış sebebiyle bazı illerde okulların durumu takip edilmeye başladı. Peki, 16 Mart Mardin'de okullar var mı, tatil mi, ne zamana kadar tatil? İşte, işte hava durumu ile tatil kararı hakkında merak edilenler…

Mardin’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den turuncu uyarı! 16 Mart Perşembe Mardin’de yarın okullar tatil mi, var mı?

DEPREM BÖLGESİNDE TURUNCU UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, K.Maraş, Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Kilis için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Hava durumunun tehlikeli durumlar oluşturabileceğini anlatan turuncu uyarı sonrası Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kaybı yaşandı.

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Mardin’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den turuncu uyarı! 16 Mart Perşembe Mardin’de yarın okullar tatil mi, var mı?

MARDİN'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Turuncu uyarının verildiği şehirler arasında yer alan Mardin'de 16 Mart 2023 Perşembe günü okulların durumu için gözler Mardin Valiliği duyurularına çevrildi.

Ancak konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

Mardin’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den turuncu uyarı! 16 Mart Perşembe Mardin’de yarın okullar tatil mi, var mı?

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Mardin’de okullar tatil mi? Meteoroloji’den turuncu uyarı! 16 Mart Perşembe Mardin’de yarın okullar tatil mi, var mı?

ADIYAMAN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 14°C

Sağanak yağışlı, akşam saatlerine doğru yağış etkisini artırıyor.

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