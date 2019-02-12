Mardin'in sınırlarını aşan asırlık lezzet

123 yıldır bıçakla çekilen eti kebaba dönüştüren Mardin'in lezzet durağı Kebapçı Rıdo, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'nin birçok kentinden sipariş alıyor. Çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan hoşgörü kenti Mardin'de bir asrı aşkın süredir bıçakla çekilen eti kebaba dönüştüren Kebapçı Rıdo'nun damaklarda bıraktığı eşsiz lezzet kentin sınırlarını aşmış durumda. Mimarisi, tarihi, kültürel yapısı ve sosyal dokusu ile ilgi uyandıran, eski ve yeni kenti bir arada barındıran Mardin'in cazibesi, yöresel lezzetleriyle artarken, 'eski Mardin' diye tabir edilen sit alanında asırlık bir lezzet de hayat bulur. Çırak olarak girdiği kebapçı dükkanında zamanla iş yerinin ustası olan Rıdvan Örük, kıyma makinesi olmadığı için özenle aldığı süt danası veya kuzu etini büyük bıçaklarla çekerek kıymaya dönüştürür. Örük'ün eti elle kıyma haline getirerek hazırladığı kebaplarının ünü, zaman içinde kentin sınırlarını aşar. Rıdvan Örük, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri olan işletmede bir süre sonra çocuklarıyla çalışmaya başlar. Örük'ün vefat etmesiyle işin başına geçen çocuklarından Mehmet Örük, 'Kebapçı Rıdo' markasını 2006 yılında tescil ettirerek babasının mesleğini sürdürür. Kebapçı Rıdo'nun 123 yıldır değişmeyen tadını 3. kuşaktan torunu Tarkan Örük koruyor. Tarkan Örük'ün kaptanlığındaki işletmede, dededen kalma yöntemlerle hazırlanan kebaplar, Mardinliler ve turistlerin damaklarında eşsiz lezzetler bırakmaya devam ederken, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'nin birçok kentinden de sipariş alıyor.