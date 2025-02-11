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Market fiyatları karşılaştırma uygulaması açıldı: Bakan Kacır duyurdu! Hangi marketler var?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
15:41
Market fiyatları karşılaştırma uygulaması açıldı: Bakan Kacır duyurdu! Hangi marketler var?
TÜBİTAK eliyle hayata geçirilen yeni uygulama ile birlikte marketler arasında ürünlerin fiyat karşılaştırması yapılabilecek. Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın duyurduğu uygulama sayesinde vatandaşlar, ürün fiyatlarını hızlı bir şekilde karşılaştırarak en uygun seçeneği bulabilecek. Peki, market fiyatı ürün karşılaştırma nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar…